Con la llegada de Galindo el Tigre cierra contrataciones







05/01/2019 - 07:40:32

Página siete.- El plantel de The Strongest está completo. Ayer se incorporó a los entrenamientos del equipo el arquero Pedro Galindo con quien se cierra la etapa de contrataciones en el club, según confirmó el titular del comité de fútbol, Ricardo Llano.



El dirigente aseveró que ya no se contratará a un lateral derecho, puesto que en el país hay escasez de jugadores para ese puesto y al club deben llegar jugadores con jerarquía.



“Por el momento ello está cerrado, tenemos jugadores que pueden alternar en esa posición, como Maxi Ortiz”, dijo.



Coincidió con el entrenador Pablo Escobar, quien el pasado jueves manifestó que no consideraba un problema la llegada de un lateral.



Otra de las opciones para jugar por ese carril es el panameño Adolfo Machado, quien confirmó que en su selección le tocó jugar ahí.



En tanto, el golero Galindo, que llega de los registros de Always Ready, confirmó que firmará un año de contrato; ayer comenzó a entrenarse con la plantilla.



“Estoy contento por ser parte de un equipo grande, una institución con historia”, señaló.



Reconoció la capacidad de Daniel Vaca, quien es titular en el equipo atigrado. “Es un arquero que ganó muchas cosas, hay que demostrar nuestras condiciones”.



“Tengo claro que Daniel (Vaca) es el número uno”, anotó el guardameta que prometió mucho trabajo para pelearle el puesto al experimentado arquero de los atigrados.



Está seguro de que tendrá su oportunidad en el conjunto, puesto que el Tigre disputará este año Copa Libertadores de América y el certamen local.



Considera que tiene mucho por aprender porque recién son cinco años que juega de manera profesional.



“Estoy feliz por llegar al club y tener a Daniel y los otros compañeros. La competencia será sana”, remarcó.



Una vez en cancha, el arquero comenzó a trabajar de forma diferenciada. Su labor la llevó adelante con Bismark Rojas, miembro del cuerpo técnico de la institución atigrada.



Los de Achumani también confirmaron como refuerzos al panameño Machado, al colombiano Jair Reinoso y al nacional José Sagredo.



Los integrantes del equipo iniciaron la pretemporada el pasado jueves. La labor está bajo el mando del preparador físico Alejandro Foglia. Ayer se desarrolló una labor en doble turno.



Los atigrados



Plantel David Checa espera dialogar con el entrenador Pablo Escobar para definir si es que se queda en el plantel. El futbolista fue prestado a San José en 2018.

Análisis El dirigente Ricardo Llano afirmó que se evalúa qué jugadores dejarán el equipo este año.