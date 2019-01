Suárez vuelve al rojo luego de 5 años







05/01/2019 - 07:38:33

Página siete.- El portero Hugo Suárez pasó la revisión médica y se confirmó su contratación en filas de Wilstermann.



El golero de 36 años retorna a las filas del cuadro aviador después de cinco años.



“Me pidieron la revisión médica y les dije que no había problemas. Vuelvo a Wilstermann donde la gente siempre me trató bien y tengo lindos recuerdos”, comentó Suárez.



El cruceño peleará la titularidad del arco con el paraguayo Arnaldo Giménez, quien fue una de las figuras de los rojos en la pasada temporada.



“La pelea por el arco será leal, como sucede siempre en el puesto, lo importante es que los dos estemos a un buen nivel para jugar”, anotó.



Entretanto, el técnico Miguel Ángel Portugal aseguró que todos los jugadores que se quedaron y los que llegarán tienen su aprobación, situación que puede facilitar mucho a la identidad de juego que pretende.



“Vamos a ver cómo se encuentra la plantilla. Tenemos tiempo, sin prisas ni pausas buscaremos seguir mejorando. Estuve en contacto permanente a diario, todos los días con los dirigentes”, acotó el DT ibérico.



En cuanto a la llegada de más refuerzos, Portugal aseguró que analizará a su plantilla y no descartó que se puedan reforzar algunas zonas más del campo de juego.



Por otro lado, se conoció que continúan las negociaciones con el delantero brasileño Vinícius Silva Morães, con quien se tienen charlas avanzadas.



En cambio, el que no volverá es el volante Cristian Machado, quien definitivamente fichará en filas de Royal Pari.



Blooming



El técnico de Blooming, Erwin Sánchez, tiene clara la película. Quiere tener jugadores que estén comprometidos para esta temporada. “Espero que los jugadores que lleguen puedan dar soluciones y alimentar al grupo que se queda. Acá lo importante es que el beneficiado sea el equipo”, manifestó.



El estratega destacó la llegada del paraguayo Óscar Velásquez, del volante brasileño Rafinha y del atacante cruceño Gabriel Ríos, aunque aclaró que con estos fichajes no se cierra el periodo de incorporaciones, pues sostiene que debe llenar los vacíos que dejaron jugadores como el zaguero argentino Pablo de Miranda y el trío de atacantes argentinos Gustavo Britos, César Pereyra y Hugo Bargas.



“Aún no se cierra el cupo de fichajes. Esperaremos, si es preciso, hasta el último minuto”, dijo.