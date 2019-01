Muere en Colombia el padre del delantero Radamel Falcao







05/01/2019 - 07:36:01

La Razón.- El padre de Radamel Falcao García, capitán de la selección Colombia y del AS Mónaco de Francia, falleció la noche de este jueves en la ciudad colombiana de Santa Marta, informaron fuentes deportivas y familiares.



Radamel García King, de 61 años, murió en la clínica Mar Caribe de la urbe turística adonde fue trasladado luego de que se desmayara y se golpeara la cabeza mientras jugaba tenis, informó su tío Mario Fernández a Blu Radio.



Hasta el momento no hay un parte médico oficial sobre la causa del deceso.



El fallecimiento de García King, un corpulento e imponente exfutbolista, provocó decenas de pronunciamientos solidarios, desde los clubes en los que militó hasta estrellas del balompié cafetero y figuras públicas como el cantante Carlos Vives.



"La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Radamel García King, padre de @FALCAO. Enviamos un mensaje de solidaridad y fuerza para él y toda su familia", indicó la institución en Twitter. Por su parte, el director técnico del AS Mónaco, Thierry Henry, lamentó el suceso y sostuvo que Falcao se preparaba para viajar a Colombia para asistir al sepelio de su padre. En el club hicimos "un minuto de silencio esta mañana. Estaremos allí para él cuando regrese", afirmó este viernes en rueda de prensa.



García King, pieza fundamental en la carrera futbolística de su hijo, jugó en varios cuadros tradicionales de Colombia como Independiente Santa Fe, Unión Magdalena, Tolima o Bucaramanga, así como en el Deportivo Táchira y Atlético Monagas en Venezuela.