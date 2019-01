Sánchez abre las puertas al que quiera irse de Blooming







05/01/2019 - 07:26:03

El Deber.- Erwin Sánchez tiene muy clara la película. Quiere tener jugadores que estén comprometidos, que los nuevos contratados sean un aporte, que su línea de ataque se muestre más contundente en relación con lo que se mostró la pasada temporada, además de dirigir a jugadores que estén con ganas de quedarse para lucharla.



El entrenador de Blooming encaró el primer día de trabajo con las pilas bien recargadas. Así se lo vio en su primer contacto con la prensa. El DT se trazó el año pasado como meta sacar al equipo de la zona baja de la acumulada y darle prioridad a jóvenes valores que esperaban su oportunidad.



Esto, con el respaldo de una dirigencia que se debate en una fuerte crisis económica y que encontró en ‘Platiní’ un socio deportivo con quien comulgan la idea de con menos recursos económicos (la planilla mensual de sueldos del año pasado era de 88.000 dólares) apuntar a procesos que puedan darle a mediano plazo importantes logros.



Las metas



En este sentido, el 2018 fue un año duro, pero con relativo éxito porque se estuvo cerca de una clasificación internacional (Copa Sudamericana) y se destacaron jugadores como el volante Paúl Arano y el atacante Leonardo Vaca, quienes al parecer tienen las horas contadas en Blooming porque clubes del exterior han puesto sus ojos en ambos.



Sánchez habló ayer de todo y soltó frases como “espero que los jugadores que lleguen puedan dar soluciones y alimentar al grupo que se queda. Acá lo importante es que el beneficiado sea el equipo. Esperemos darle una alegría a los hinchas este año. De nuestra parte vamos a poner lo mejor de nuestro empeño. El fútbol es muy dinámico. Lo que pretendo es compromiso de parte de cada jugador”.



Las incorporaciones



El estratega destacó la llegada del paraguayo Óscar Velásquez, del volante brasileño Rafinha y del atacante cruceño Gabriel Ríos, aunque aclaró que con estos fichajes no se cierra el periodo de incorporaciones, pues sostiene que debe llenar vacíos que dejaron jugadores como el zaguero argentino Pablo de Miranda y el trío de atacantes argentinos Gustavo Britos, César Pereyra y Hugo Bargas.



“Aún no se cierra el cupo de fichajes. Esperaremos si es preciso hasta el último minuto porque hay que ocupar algunos vacíos. Queremos ser fuertes en todas las líneas. Queremos reforzarnos con tres delanteros y un central. Es decir copar los puestos de jugadores que se fueron. “Para el ataque solo ha llegado Gabriel Ríos. Queremos un par más en la ofensiva porque pretendo ser agresivo en el ataque”, dijo. Acerca de la partida del defensor Juan Pablo Rioja y de los que tienen chance de irse para buscar otros horizontes, como el volante Paúl Arano y el atacante Leonardo Vaca, el DT fue contundente: “Los que quieran marcharse, la puerta está abierta. Acá no atamos a nadie”.



¿Hay nuevo capitán?



Hasta el pasado torneo Clausura 2018, Joselito Vaca fue el primer capitán del equipo. Cuando el experimentado volante cruceño no estaba en la cancha, el arquero Hugo Suárez llevó el cintillo. Después esta responsabilidad le tocó al atacante argentino César Pereyra y ante la ausencia de este, asumió el volante uruguayo Cristian Latorre. Este último terminó siendo el capitán, aunque bien claro lo tenía cuando a Joselito Vaca le tocaba ingresar.



Con el inicio de la nueva temporada, todo apunta a que la capitanía la compartirán otra vez Vaca y Latorre. La incógnita es quién asumirá el rol cuando estos dos no jueguen.