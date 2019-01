Diputado de Bolsonaro lanza ofensas a Bolivia







05/01/2019 - 07:15:46

El Diario.- El diputado brasileño Rodrigo Amorín lanzó ofensas a los bolivianos asegurando que todos son “comunistas” y al presidente Evo Morales llamándolo “indio”. La frase del político de ultraderecha causó polémica en su país, pero Amorín no se retractó.



“A quien le gusta el indio, que vaya a Bolivia, que, además de ser comunista, sigue presidida por un indio”, fue la polémica frase del legislador estatal de Río de Janeiro (Brasil) al referirse a un asentamiento de indígenas en las cercanías de estadio Maracaná según el sitio web Filo.news.



Rodrigo Amorim fue el diputado más votado de Río de Janeiro, llegó al Congreso con apoyo de la familia Bolsonaro y no sorprende porque sus declaraciones parecen haber sido aprendidas del mismo libro.



Amorin sostuvo que el lugar donde se asentaron indígenas “es un absurdo. El espacio podría servir como estacionamiento o equipamiento accesorio del propio estadio del Maracana. Como carioca, me causa indignación ver aquello de la manera que está hoy”.



El gobierno de Río de Janeiro había intentado demolerlo en 2012, de cara al Mundial de 2014 para facilitar la salida del estadio donde se jugó la final, pero tuvo la resistencia de organizaciones sociales y de la sociedad civil.



En su cuenta en Facebook, el político brasileño reiteró su postura:



“Reafirmo mi posición sobre el «Pueblo Maracaná» - es una basura urbana, sí! No hay absolutamente nada cultural o que sea de interés de la población en una casa abandonada que, a pesar de histórico, está cayendo a pedazos y sirviendo de refugio para quienes no tienen ese derecho: usuarios de drogas y marginales.



Ni indios nativos viven allí. Miren la foto de la materia: un indio blanco en la ventana de los escombros. Los inmigrantes de varias nacionalidades están ocupando un «territorio» que no les pertenece.



A los grupos de izquierda que tanto se ofendieron y me acusaron de «asesinar la cultura indígena» recomiendo que se cambien a Bolivia que además de socialista es gobernada por un indio”.