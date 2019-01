Gobierno y médicos esperan lograr el lunes un acuerdo por el SUS







05/01/2019 - 07:13:31

La Razón.- La reunión entre el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, y los representantes del Colegio Médico Bolivia acabó con un cuarto intermedio hasta el lunes en las negociaciones sobre el Sistema Único de Salud (SUS). Ese día esperan firmar un acuerdo de llegar a consensos sobre la iniciativa de salud que ya arrancó con el registro de beneficiarios.



Santa Cruz fue escenario de la cita en medio de un paro médico de 48 horas que concluye este viernes en el sector público y de la seguridad social. Rocabado y el presidente del ente colegiado boliviano Erwin Viruez ofrecieron una conferencia de prensa conjunta, lo que mostró el avance en las negociaciones.



“Esperemos que podamos firmar un convenio que pueda beneficiar con una norma a todos los bolivianos y podamos trabajar coordinadamente con el Ministerio de Salud, creo que esa es la intención…Queremos que una norma pueda brindarle la seguridad, la sostenibilidad financiera, las condiciones al sistema de salud”, explicó Viruez.



El sector colegiado se opone a la vigencia del SUS por considerar que no existe las condiciones de infraestructura, de recursos humanos y de equipamiento. Plantea que los $us 200 millones presupuestados son insuficientes ya que se necesitarían $us 1.200 millones, pero además exige que esa iniciativa tengan un respaldo legal, es decir, su vigencia esté respaldada por una ley.



Cochabamba será la sede del encuentro del lunes. “Hemos analizado la propuesta del Ministerio de Salud, los problemas de salud no deben tener color político ni posiciones radicales, tienen que ser en base a mesas de diálogo técnicas en las cuales se pueda demostrar que existe factibilidad y viabilidad de la norma”, añadió el galeno.



Para el Gobierno existen las condiciones para implementar el SUS y de hecho ya empezó el registro de beneficiarios. Arrancará, de acuerdo a lo programado, a prestar servicios gratuitos a la población que no goza de un seguro a partir de marzo próximo.



Rocabado aseguró que el Ministerio de Salud cuenta con un estudio técnico que garantiza la viabilidad de la iniciativa, que será enviado a la representación de los galenos para sobre esa base volver a negociar a partir del lunes.



“Esperemos que el día lunes lleguemos a un acuerdo que sea favorable, siempre pensando en el pueblo y también compartiendo con los profesionales en salud”, expresó y anticipó que existen coincidencias en más del 90% de las demandas de los galenos, por lo que solo resta ponerse de acuerdo en algunos temas.



Los profesionales incluyeron en sus demandas que condicionan su apoyo al SUS la incorporación de sus colegas a la ley General del Trabajo con la creación de ítems. “Los temas que tienen que ver con reivindicaciones de tipo gremial no deben anteponerse a la salud del pueblo”, expresó el ministro.



Este viernes concluye el paro de 48 horas en el sistema pública y de la seguridad social en contra del SUS. El sector advirtió con un paro de 72 horas y posteriormente uno indefinido de no ser atendidas sus demandas.