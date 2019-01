Trump dice que podría declarar una emergencia nacional para construir muro fronterizo







04/01/2019 - 19:54:47

VOA.- El presidente Donald Trump aseguró el viernes que podría usar autoridad ejecutiva para declarar una emergencia nacional y construir un muro en la frontera sur del país, sin la aprobación del Congreso.



Trump le dijo a los reporteros el día 14 del cierre parcial del gobierno federal que: "Puedo hacerlo si quiero. Podemos declara una emergencia nacional. Podría hacerlo". Agregó que quiere intentar negociar el muro fronterizo con el Congreso. Trump está pidiendo 5 mil millones de dólares para su construcción.



Sobre su reunión en la Casa Blanca, indicó que tuvo un diálogo “constructivo” con los demócratas sobre el cierre parcial del gobierno, pero al mismo tiempo no dio señales de lograr un acuerdo que deje de lado la construcción de un muro en la frontera sur con México.



El presidente Trump indicó estar “orgulloso” de lo que está haciendo porque se trata de la seguridad del país y de “salvar vidas” al referirse a las víctimas del tráfico humano y de drogas.



El vicepresidente Mike Pence avaló al presidente y dijo que si bien el gobierno atraviesa por un cierre parcial por dos semanas, al mismo tiempo, el país está en medio de una crisis en la frontera.



El presidente Trump aceptó que dijo a los demócratas durante la reunión que el cierre del gobierno podría extenderse por meses e incluso años, pero también sostuvo que está muy optimista de poder llegar a un acuerdo.



"No creo que lo haga (durar meses o año) pero estoy preparado y creo que puedo hablar por los republicanos en la Cámara de Representantes y republicanos en el Senado. Se sienten muy convencidos de tener un país seguro, de tener una frontera que tenga sentido", indicó el presidente.



Momentos antes, los demócratas expresaron que lo más importante para ellos es reabrir el gobierno para poder continuar con las conversaciones y negociaciones sobre la seguridad en la frontera.



"Se lo dejamos muy claro al Presidente, que no podemos resolver esto hasta que abramos el gobierno", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



"Estamos comprometidos a mantener nuestras fronteras seguras. Ese ha sido siempre nuestro principio...Podemos hacerlo mejor cuando el gobierno esté abierto", insistió Pelosi.



Grupo de trabajo seguirá negociando



Para poder llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, Trump indicó que ha designado a un grupo de personas liderado por el vicepresidente Mike Pence para continuar con las negociaciones con los demócratas sobre el cierre del gobierno y la seguridad en la frontera durante el fin de semana.



De igual manera, el presidente de EE.UU. señaló que “no lo llamo cierre de gobierno, lo llamo hacer lo que tengo que hacer”.



Sobre los efectos del cierre parcial del gobierno para los trabajadores federales que dejarán de recibir sus pagos, el presidente manifestó que "ellos son los mayores fanáticos de lo que estoy haciendo", sin dar mayores detalles de cómo puede hacer esas afirmaciones.