TSE aclara que no es una instancia para tomar examen de idiomas originarios a candidatos





04/01/2019 - 19:40:34

La Paz, (ABI).- La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, aclaró el viernes que ese órgano no es para tomar examen de idiomas originarios a los candidatos para las elecciones primarias y generales de este año.



"Nosotros no somos la instancia que tiene que tomar el examen, nosotros nos basamos en la certificación de que se hable un idioma", dijo a los periodistas.



Legisladores de la oposición demandaron que el TSE compruebe si los candidatos cumplen con el requisito de hablar al menos un idioma originario.



Choque explicó que es el Institución de Lenguas Indígenas quien otorga la certificación en idiomas originarios a los candidatos y que el TSE solo verifica que éstos presenten el documento.



"Nosotros no somos el instituto de validación, si saben o no. Nosotros, como dice el reglamento, solo verificamos si cuentan con la certificación", remarcó.