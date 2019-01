Choferes piden a médicos no jugar con la salud y anuncian inscripción de 100.000 afiliados al SUS





04/01/2019 - 15:51:01

La Paz, (ABI). - El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, pidió el viernes a los médicos "no jugar con la salud" y anunció que ese sector inscribirá al menos 100.000 afiliados al Sistema Único de Salud (SUS).



"Nosotros somos más de 100.000 afiliados solamente en el sector sindicalizado y este sector que es el más grande del país tiene la necesidad, tiene el deseo de tener salud (...), les decimos a los médicos que no pueden jugar con la salud de los bolivianos", afirmó en una conferencia de prensa.



Los médicos declararon un paro de 48 horas en contra de la implementación de ese seguro, porque consideran que no hay las condiciones de infraestructura, equipos y recursos humanos, para consolidar un seguro eficiente y a largo plazo.



El dirigente de los choferes lamentó que algunos dirigentes del sector salud estén en contra del seguro que, aseguró, beneficiará a los sectores "más vulnerables" de la población que necesita atención médica.



"Creo que el sector en salud debería analizar, debería proponer, pero no oponerse, una oposición a este tema es ir en contra a la salud de los bolivianos (...), los médicos están yendo en contra de los bolivianos", sustentó.