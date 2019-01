¿Casualidad? Justin recrea serenata que dio a Selena, pero esta vez para Hailey







04/01/2019 - 15:37:48

Quien.- Justin Bieber está más enamorado que nunca y no se cansa de comprobarlo. En esta ocasión, el cantante sorprendió a Hailey Baldwin con una serenata en el exclusivo hotel Montage Beverly Hills en California. Y aunque fue un detalle muy lindo por parte de él, no fue un momento original y único pues anteriormente hizo lo mismo con Selena Gomez ahí.



Mientras la pareja esperaba a que el valet parking llegará con su coche, Justin Bieber comenzó a cantar el hit "Marvin Gaye". De acuerdo con testigos, Hailey se apenó un poco, pero eso sí, no paraba de sonreír.





El interprete de "Sorry" se ha encargado de demostrarle a su esposa que muere por ella sin importar quién esté presente y el lugar; porque sin lugar a dudas,el Montage tiene guardada la historia romántica que vivió con su ex, Selena Gomez.



Fue en 2015 cuando Justin y Selena disfrutaban de unos deliciosos drinks en el bar del Montage y repentinamente,él se sentó en el piano del lugar y comenzó a cantar "My Girl" mientras miraba a su novia fijamente.