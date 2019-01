Evo da laptops a oficiales de FFAA y sargentos protestan







04/01/2019 - 12:14:00

Página Siete.- El presidente Evo Morales entregó 262 computadoras ensambladas en Bolivia a los oficiales recién egresados de las Fuerzas Armadas, sin embargo, los sargentos de la institución castrense protestaron por este “regalo” y afirmaron que no les llega ningún equipo sabiendo que ellos hacen el trabajo técnico y operativo.



El acto de entrega fue en las instalaciones del Regimiento Fuerza de Comando Aerotransportada - 18 “Victoria”, ubicado en el municipio de Tolata, Cochabamba.



“Estamos comunicados en segundos con el mundo y eso permite estar informados de lo que pasa en el mundo, cómo con esa tecnología podemos prepararnos mejor todavía”, instó a los nuevos subtenientes del Ejercito, de la Fuerza Aérea y a los alféreces de la Armada Boliviana.



El Jefe de Estado dijo que su deseo es que los nuevos subtenientes aporten al desarrollo de Bolivia, al margen de su función principal “de defender la patria”, al recordar que antes de su gobierno (2006) las Fuerzas Armadas “estaban sometidas a los Estados Unidos”.



“Dejamos el pasado de condicionamientos de #EEUU a cambio de migajas. Cambiamos la imagen de las FFAA que nos acompañaron en la recuperación de los RRNN y ahora en programas sociales como el #BonoJuancitoPinto. La formación militar es para estar al servicio del pueblo boliviano”, escribió más tarde en su cuenta de Twitter.



Reclamos de los sargentos



La entrega del equipamiento a 262 nuevos subtenientes de las Fuerzas Armadas causó molestia en los sargentos de la institución del orden. Reclaman que el Gobierno no los trata como a los oficiales y que no reciben los mismos equipos de computación.



“Esto ha causado mucha molestia en los sargentos, a eso llamamos discriminación, esa discriminación que pedimos que se anule hace cuatro años. En pocas palabras los sargentos son los que hacen el trabajo técnico y operativo, los que necesitan esos equipos. La realidad es que los oficiales solo están para firmar los documentos”, expresó el suboficial en reserva Édgar Morales, quien también fue parte de la movilización de 2014 en favor de la descolonización de las FFAA.



Manifestó que estas acciones del Gobierno se nota más la discriminación que hay con los militares de bajo rango, quienes piden mejores condiciones para trabajar en sus funciones. “Los sargentos necesitan más infraestructura, más equipos, necesitan mejores condiciones”, dijo el suboficial Morales.



Por otra parte, el Presidente anunció que el Gobierno financiará la construcción de torres y viviendas, entre otras infraestructuras, en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 18 “Victoria” con una inversión de 11 millones de bolivianos. “Esa inversión está garantizada”, enfatizó.