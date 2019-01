Arce defiende a Revilla y Mesa ve estrategia contra la libertad de expresión







04/01/2019 - 12:10:26

El Deber.- Sale en defensa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El ministro Héctor Arce considera que las afirmaciones de José Antonio Revilla, sobre la labor periodística en el país, refleja lo que muchos piensan.



"Quienes defienden la libertad de expresión no deberían molestarse cuando una autoridad expresa una opinión y una valoración sobre el accionar de algunos periodistas y algunos medios de comunicación, máxime si esa opinión refleja lo que muchos piensan" (sic), difundió en Twitter.



En la víspera el titular del TSJ señaló que "la prensa no es precisamente objetiva, tergiversa, manipula la información" y ahora, frente a las críticas, considera que no corresponde una disculpa porque solo realizó una "mención crítica".



Quienes defienden la libertad de expresión no deberían molestarse cuando una autoridad expresa una opinión y una valoración sobre el accionar de algunos periodistas y algunos medios de comunicación, máxime si esa opinión refleja lo que muchos piensan!

Sin embargo, el expresidente y candidato de la alianza "Comunidad Ciudadana", Carlos Mesa, considera que "los ataques del presidente del TSJ a la prensa, el uso de medios públicos como instrumentos de propaganda, la amenaza de juicio penal a un periodista... son muestras de una estrategia para suprimir la libertad de expresión y de prensa en el país".



La Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y otros gremios rechazaron las palabras de Revilla, enfatizando que "la mala imagen que una buena parte de la población tiene de la justicia, no convierte a la prensa en responsable".



Los ataques del presidente del TSJ a la prensa, el uso de medios públicos como instrumentos de propaganda, la amenaza de juicio penal a un periodista... son muestras de una estrategia para suprimir la libertad de expresión y de prensa en el país.

Mientras que desde el MAS surgen otros respaldos a la autoridad. "Es cuando menos paradójico que la Asociación Nacional de Prensa se declare defensora de la libertad de expresión, y en paralelo, acribille a un ciudadano por ejercer su derecho a la misma", escribió la senadora Adriana Salvatierra.