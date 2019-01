Gobierno de Rafael Correa ejecutó obras con 2500 millones de dólares en sobreprecios: ONU







04/01/2019 - 12:00:59

La Hora.com.- Lenín Moreno, a través de un mensaje al país, informó que el Gobierno recibió los resultados de los informes internacionales sobre cinco proyectos emblemáticos construidos durante la década correísta. Las conclusiones, según el mandatario, son “vergonzosas y escandalosas”, y le llevaron a tomar la decisión de presentar una denuncia, con los informes íntegros, ante la Contraloría y la Fiscalía General.



El nivel total de sobreprecios registrados es de, en promedio, el 50%; además de otras irregularidades y acciones negligentes de las autoridades a cargo de las obras. “Por estos cinco proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares. Casi 5.000 millones de plata de los ecuatorianos, cuando debió costar apenas la mitad”, dijo anoche Moreno.



Las irregularidades



En la Refinería de Esmeraldas, el 99% de la inversión se contrató a dedo y, el costo final, fue tres veces mayor al establecido en el presupuesto inicial, pasando de 754 millones a 2.230 millones. “¡Y no sirvió para arreglar la refinería!”, puntualizó.



En la Refinería del Pacífico, en Manabí, el sobreprecio es del 23% solo en obras preliminares de aplanamiento de terrenos, construcción de vías y campamentos. Además, los 1.521 millones invertidos constituyen recursos abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa Pdvsa. “Con los 1.500 millones de dólares se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el Correísmo, desde 2008, con más de 12.000 jubilados”, reclamó Moreno.



En el Poliducto Pascuales Cuenca, el presupuesto inicial se triplicó de 250 a 623 millones, pero el proyecto está en fase crítica con serias fallas de ingeniería, que no fueron advertidas por la fiscalización de la obra.



El precio original se duplicó en el terminal Marítimo Monteverde, en Santa Elena, donde pasó de 210 a 371 millones. Sin embargo, se ha tenido que invertir 21 millones más para corregir fallas estructurales.



Finalmente, en la planta de gas de Bajo Alto, en El Oro, a pesar de que el costo subió de 36 a 76 millones, solo se puede utilizar el 50% del proyecto; además, la planta se está hundiendo y habría que demolerla, reconstruirla y paralizarla por 150 días.



Lucha contra la corrupción



León Roldós, exvicepresidente, comentó que la lucha contra la corrupción es una de las deudas más grandes del gobierno de Moreno. “No se necesitaba de los informes de la ONU para constatar el desborde evidente de la corrupción en los últimos años. Esperemos que el Ejecutivo, ahora sí, pase del discurso a los hechos concretos”, añadió.



Moreno, sin embargo, reivindicó la ‘cirugía mayor’ contra la corrupción. “Hemos presentado más de 500 denuncias de corrupción del anterior Régimen. La Contraloría indicia que existe 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal”.



Defensa de subsidios



Moreno recalcó que la decisión de reducir los subsidios, unida a la optimización de gasto público, permitirán un ahorro de 1.200 millones anuales, que servirán para “mantener la dolarización, tener más y mejor salud, cumplir con el pago de las pensiones jubilares y entregar una mejor educación a nuestros hijos”.



Advirtió a los transportistas que no hay ningún pretexto para subir un centavo más en los pasajes de buses, ni en transporte de carga y alimentos, debido a los mecanismos de compensación diseñados.



Los números



Refinería de Esmeraldas

Precio Inicial: 754 millones

Precio Final: 2.230 millones

Sobreprecio: triple



Refinería del Pacífico

Precio Inicial: 1.171 millones

Precio Final: 1.521 millones

Sobreprecio: 23%



Poliducto Pascuales Cuenca

Precio Inicial: 250 millones

Precio Final: 623 millones

Sobreprecio: triple



Terminal Marítimo Monteverde

Precio Inicial: 210 millones

Precio Final: 371 millones

Sobreprecio: doble



Planta de Gas Bajo Alto

Precio Inicial: 36 millones

Precio Final: 76 millones

Sobreprecio: doble