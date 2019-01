Bolivia suma reservas de crudo y anuncia perforación de 11 nuevos pozos







04/01/2019 - 11:52:31

La Razón.- Producto de exploraciones hidrocarburíferas, Bolivia sumó nuevas reservas de crudo y anuncia la perforación de 11 pozos más, anunció el presidente Evo Morales, quien además anticipó que “las próximas semanas habrán buenas novedades” en otros proyectos.



El mandatario boliviano inspeccionó la mañana de este viernes el pozo Chaco Este - X1 (CHE-X1), emplazado en el municipio Villa Montes de la provincia del Gran Chaco, Tarija. Precisamente éste tuvo buenos resultados.



“Esta nueva noticia para Bolivia, desde Villamontes, del Chaco tarijeño, el éxito del pozo exploratorio CHE-X1, producción temprana de 796 barriles por día de petróleo desde el 15 de enero de 2019”, señaló, satisfecho por los resultados.



No obstante, dijo que “seguramente va haber algunos problemas” que pueden aplazar el comienzo de las operaciones hasta el 1 de febrero próximo. “No va ser sencillo pero es el dato que tengo”, dijo.



Pero no es todo. Morales anunció la perforación de 11 pozos más, cinco de gas y seis de petróleo y a partir del primer trimestre de 2019 "con una inversión de 107 millones de dólares en el desarrollo de los descubrimientos de gas y petróleo”.



El plan es tan ambicioso que proyecta una producción promedio de 1.000 barriles por día de crudo que representa un 25% de incremento. Asimismo, se prevé que 20 millones de pies cúbicos de gas para esta gestión se sumarán a los cerca de 58 millones de pies cúbicos.



Las esperanzas de sumar más reservas también están centradas en los estudios de Carandaiti, Sayurenda y Yuarenda, estas dos últimas nuevas en Tarija, que pactaron la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Vintage Petroleum Bolivia.



Morales aprovechó la oportunidad para pedir a la población que difunda éste y otros resultados económicos que ha logrado su gobierno.



“Es nuestra obligación informar la verdad, no tenemos por qué mentir, ni vamos a mentir, no tenemos por qué inflar cifras para crear falsas expectativas. Si yo llegué a la Presidencia ha sido con la verdad y la honestidad”, dijo.



“Quiero que sepa el pueblo boliviano, habrán buenas novedades para nuestra querida Bolivia. En este nuevo año 2019, especialmente en tema de hidrocarburos, que sea mejor que el 2018”, anheló.