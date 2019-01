Directora de Caja Petrolera de Salud asegura que el SUS no afectará a la seguridad social





04/01/2019 - 11:39:50

La Paz, (ABI). - La directora ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud (CPS), Margarita Flores, aseguró el viernes que la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), que impulsa el gobierno y que encuentra resistencia en los médicos, no afectará a la seguridad social a corto plazo, por lo que ratificó que el paro de 48 horas es "injustificado".



"La implementación del SUS no afecta para nada a la seguridad social de corto plazo, en este caso a todas las cajas, entonces consideramos que no hay una justificación para llevar a cabo un paro de 48 horas dentro de la seguridad de corto plazo", precisó a Bolivia Tv.



Los colegios médicos cumplen un paro de 48 horas en contra de la implementación del Sistema Único de Salud con el argumento de que no hay las condiciones de infraestructura, equipos y recursos humanos, para consolidar ese programa a largo plazo.



Flores insistió en que esa medida de presión no se "justifica" porque el SUS tampoco afectará los recursos económicos de la seguridad social, ni la estabilidad laboral de los trabajadores, mucho menos la atención de los más de 270.000 asegurados que tiene esa entidad.



"Eso es lo que no entendemos, no hay razón, entendemos que se están trabajando bajo intereses quizás personales y políticos que van en contra de la población boliviana", complementó.



Al contrario, a su juicio, la implementación del SUS es una oportunidad para que la seguridad de corto plazo busque alianzas estratégicas con las cajas de salud en beneficio de sus afiliados.



"Más bien nosotros estamos viendo como una oportunidad para trabajar y extendernos como seguridad social de corto plazo", refrendó.