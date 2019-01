Ministro de Justicia: Quien defiende la libertad de expresión no debería molestarse cuando una autoridad opina





04/01/2019 - 11:36:04

La Paz, (ABI). - El ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró el viernes que quien defiende la libertad de expresión no debería molestarse cuando una autoridad expresa una opinión, en alusión a las reacciones que generaron en los medios de prensa las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla.



"Quienes defienden la libertad de expresión no deberían molestarse cuando una autoridad expresa una opinión y una valoración sobre el accionar de algunos periodistas y algunos medios de comunicación, máxime si esa opinión refleja lo que muchos piensan", escribió Arce en su cuenta en Twitter.



El jueves, al inaugurar el año judicial 2019, Revilla aseguró que "la prensa no es precisamente objetiva" y afirmó que "tergiversa" y "manipula" la información.



Revilla explicó que, por esa razón, se decidió crear la Agencia Judicial de Noticias, que impulsó su despacho hace tres meses.



A contramano, varias organizaciones que aglutinan a periodistas emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron a la autoridad judicial.