Vanessa Terkes se queda en Perú para apoyar a George Forsyth, pero aclara: No dejaré la actuación





04/01/2019 - 11:33:17

Perú 21.- Está decidida a seguir con lo suyo, pero esta vez en el Perú. Vanessa Terkes descartó viajar a México y dijo que se quedará en nuestro país para dedicarse a la actuación y al mismo tiempo, apoyar a su esposo George Forsyth en sus deberes como alcalde de La Victoria.



En una entrevista para El Popular, la actriz peruana dijo estar contenta y agradecida por el respaldo que ha recibido el ex futbolista y reiteró que será el "brazo derecho" de su pareja.



"Ya empezamos el trabajo con fuerza en el distrito, con el tema de la limpieza y otros asuntos sociales. Le dedicaré mucho de mi tiempo pero también tengo que trabajar porque aquí no percibiré nada y tengo que solventar algunos gastos", manifestó.



Vanessa Terkes descartó así alejarse de la actuación y sostuvo que a la vez que implementará talleres de actuación en el distrito, espera propuestas para poder actuar en alguna producción nacional este 2019.