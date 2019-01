Empresas en EE.UU. sobrepasan expectativas y crean 312 mil puestos de trabajo







04/01/2019 - 11:26:05

VOA.- Como se había pronosticado el gobierno de Estados Unidos anunció este viernes un sólido reporte sobre el mercado laboral en el que se añadieron 312,000 puestos de trabajo en el mes de diciembre de 2018.



La cifra sobrepasó la proyección de los economistas que indicaba un aumento de 180.000 empleos. En lo que sí no estuvieron muy lejos es en cuanto a la tasa de desempleo, el cual permanece en su punto más bajo en cinco décadas.



Los analistas esperaban un 3,7%, pero el Departamento de Trabajo indicó que la tasa de desempleo aumentó ligeramente a 3,9%.



El reporte federal también indicó que el salario promedio por hora mejoró 3,2% con respecto al año anterior mientras que el crecimiento salarial promedio fue de 2,7% a fines de 2017.



Este aumento en el número de contrataciones ofrece una dosis de tranquilidad después de unos meses agitados ya que la perspectiva de los mercados se ha tornado decididamente más sombría.



La imagen del robusto mercado laboral marca agudo contraste con los recientes vaivenes de la economía mundial, como las pronunciadas caídas de la bolsa de valores, la amarga disputa comercial entre China y Estados Unidos y el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos.



Grandes empresas como Apple advierten que sus ventas corren peligro debido a la disputa comercial entre Estados Unidos y China. La actividad fabril en China y Estados Unidos se ha debilitado. El índice de manufactura exhibido por el Instituto de Gestión de Suministros de Estados Unidos demostró el jueves su más pronunciado declive en una década.



El gobierno de Estados Unidos va para su tercera semana con cierre parcial, y no parece haber acuerdo alguno a la vista ante la insistencia del presidente de Estados Unidos de que el presupuesto incluya dinero para erigir un muro entre Estados Unidos y México. Trump además ha estado criticando al presidente de la Reserva Federal Jay Powell, lo que ha causado nerviosismo en los mercados.



Los vaticinios de un buen panorama laboral parecen exagerados al menos por ahora.



Y las empresas siguen en busca de más trabajadores. El portal de análisis económico Glassdoor calculó que los avisos de empleo han aumentado en 17% comparado con el año anterior, para un total de 6,7 millones.



“En realidad todavía no hemos visto una desaceleración de la economía”, comentó Andrew Chamberlain, economista de Glassdoor.



Las contrataciones han seguido fuertes y el desempleo ha bajado de 4,1% a comienzos del 2018 a 3,7% ahora, una base que no se veía desde hace 49 años. Los economistas calculan que se deben crear 100.000 empleos al mes para ir a la par del crecimiento poblacional con la actual tasa de desempleo.



Por ahora, el crecimiento de empleo a este ritmo es una muestra de que la economía continuará expandiéndose por décimo año consecutivo, incluso si el crecimiento general se desacelera un poco debido al menguante estímulo de los recortes de impuestos del presidente Donald Trump.​



Los sectores de atención médica, servicios de alimentos, construcción y manufactura fueron los principales contribuyentes a la contratación del mes pasado.