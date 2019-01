El atrevido color con el que Kendall Jenner quiere marcar tendencia en 2019





04/01/2019 - 11:21:02

Quien.- Kendall Jenner empieza el 2019 imponiendo tendencia con sus últimos dos looks, la modelo confirmó cuál será el color que más usará este año. Para la fiesta de Navidad de Kim Kardashian usó un vestido firmado por Christian Siriano que llamó la atención de todos por el tono encendido: verde fosforescente.



Y para confirmar que es su color favorito –hasta ahora– para recibir el 2019, usó un top del mismo color y compartió su look a través de Instagram. “Realmente me ha gustado el verde estos últimos días. ¡Feliz Año Nuevo!”, escribió en el pie de foto.



La modelo combinó unos pantalones negros de charol con un top verde con mangas de olanes firmado por I.AM.GIA, que puedes encontrar en la página web de la firma por solo $63 dólares.



Kendall complementó su look con pendientes de piedras preciosas de Balenciaga del mismo tono.





Coordinó su beauty look con sombras verdes y llevó el pelo con ondas voluminosas. Dicen por ahí que como empiezas el año, lo terminas, así que probablemente Kendall no dejará de usar el verde fosforescente durante 2019.



Ver esta publicación en Instagram really into green these days 💚 Happy New Year! Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 1 Ene, 2019 a las 11:00 PST