Un grupo de congresistas demócratas está preparando el impeachment de Trump







04/01/2019 - 11:20:44

RT.- Varios miembros del Partido Demócrata, diputados de la Cámara de Representantes [Cámara Baja del Congreso] de EE.UU., han presentado este jueves —el primer día de sesión del nuevo Congreso— una serie de acusaciones contra el presidente del país, Donald Trump, con el objeto de poner en marcha su "impeachment".



Brad Sherman, miembro de la Cámara Baja del Congreso, afirmó a través de su cuenta de Twitter que reintrodujo con el legislador Al Green los "artículos del "impeachment" contra Donald Trump". "No he cambiado el texto de los artículos que introduje por primera vez en el 2017", señaló el congresista.



En su opinión, "la obstrucción de la Justicia" es el crimen "más claro y comprobable", que ha cometido el mandatario. En su artículo, publicado en The Huffington Post, el funcionario cita las declaraciones del entonces director del FBI, James Comey, que aseguró que Trump "le amenazó a fin de frenar la investigación del exasesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn".



Por su parte, la congresista Rashida Tlaib publicó un artículo bajo el título "Ahora es el momento de empezar el proceso de destitución contra el presidente Trump". "El presidente Donald Trump es una amenaza directa y grave para nuestro país. Casi a diario ataca nuestra Constitución, nuestra democracia, el Estado de derecho y a la gente que está en este país", indicó. "Ya disponemos de las pruebas abrumadoras de que el presidente ha cometido delitos", precisó Tlaib y mencionó que, entre sus crímenes están el "abuso de poder y abuso de la confianza pública".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe un aplauso de los miembros republicanos del Congreso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington, EE.UU., el 21 de diciembre de 2018. El profesor que predijo la victoria de Trump vaticina que en 2019 un impeachment lo sacará del poder



Al mismo tiempo, la líder demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., durante una entrevista este jueves con NBC News alentó a los miembros del partido a esperar los resultados de la investigación de Robert Mueller antes de que tomen algunas decisiones respecto a la destitución del presidente. "No debemos destituir por una razón política y no debemos evitar el "impeachment" por una razón política", precisó.



No es el primer intento de la Cámara Baja del Congreso de destituir al mandatario estadounidense. En diciembre del 2017, la Cámara de Representantes de EE.UU. rechazó un proyecto de resolución para iniciar el "impeachment" de Donald Trump. 58 representantes votaron a favor de la medida, mientras que 364 –entre ellos un número considerable de demócratas– se manifestaron en contra.