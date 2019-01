Trump: Sin muro no habrá seguridad fronteriza





04/01/2019 - 11:19:05

VOA.- En una corta aparición en la que no aceptó preguntas, el presidente Donald Trump dio su primera rueda de prensa del 2019.



Antes de insistir en el financiamiento del muro y su estrategia de seguridad fronteriza, Trump felicitó a la líder demócrata Nancy Pelosi, por haber sido reelegida como presidenta de la Cámara de Representantes.



También dijo que la elección de Pelosi como líder de la Cámara Baja es "un tremendo logro". Señaló que espera que "trabajemos juntos" en temas como la infraestructura y otros.



"Creo que de hecho va a funcionar. Pienso que será un poquito diferente de lo que mucha gente está pensando", agregó.



Flanqueado por miembros del sindicato nacional de la Patrulla Fronteriza, quienes también intervinieron, Trump repitió su demanda por financiación para el muro fronterizo con México asegurando que “sin muro” no habrá “seguridad fronteriza” en Estados Unidos.



Entre los agentes de la patrulla fronteriza que le acompañaron estuvieron Art del Cueto y Héctor Garza, quienes apoyaron las ideas del presidente, sobre el muro en la frontera y el cierre del gobierno.



“No tiene nada que ver con partidos políticos”, dijo del Cueto, el portavoz nacional del sindicato, refiriéndose a la construcción del muro. “Tiene que ver con seguridad fronteriza, apoyamos lo que Trump está haciendo”.



La financiación del muro está en el centro de las negociaciones presupuestales entre demócratas y republicanos, en el día 12 del cierre del gobierno, durante el cual cientos de miles de trabajadores federales están suspendidos o trabajando sin paga.



“Todos nos vemos afectados por el cierre”, dijo del Cueto, “somos nosotros quienes estamos poniendo el cuerpo”.



Antes de finalizar la breve presentación a la prensa, Trump aseguró que el público estadounidense apoya mayoritariamente su posición sobre el muro, indicando que así se lo han hecho saber mediante tuits, llamadas telefónicas y cartas a la Casa Blanca.



Sin embargo, varias encuestas realizadas en el último mes indican otra cosa. Tras entrevistar telefónicamente a 1,075 adultos, NPR, PBS y Marist concluyeron que más de dos tercios de los estadounidenses no consideran el muro como una prioridad. Harvard CAPS/Harris realizó una encuesta en línea que contó con la participación de 1,407 votantes de los cuales un 56% indicaron que no apoyan la construcción del muro. A si mismo, una encuesta telefónica de la Universidad de Quinnipiac con 1,147 personas reportó que un 54% de los entrevistados se oponen al muro.