Tras criticas a su físico, Eva Longoria reaparece luciendo espectacular figura





04/01/2019 - 11:18:25

Quien.- Desde que Eva Longoria dio a luz a su primogénito Santiago Enrique , en julio de 2018, la actriz fue duramente cuestionada por su notorio aumento de peso y porque, contrario a otras celebridades no recuperó en poco tiempo la figura que tenía antes de su embarazo.



Sin embargo, este día Eva nos ha sorprendido a todos al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece en traje de baño y luciendo una muy recuperada figura, mientras tiene entre sus brazos a su pequeño hijo de 6 meses.



“Listo para un chapuzón en la piscina !! ¡Gracias @ mott50 por el traje de baño de Santi súper lindo!”, escribió la actriz.



Aunque la texana siempre se distinguió por poseer una estilizada figura desde que contrajo matrimonio con el empresario mexicano Pepe Bastón, en 2016, la actriz ya era cuestionada por su peso. Incluso en una ocasión respondió a sus detractores en la misma red social.



“Se trata de ángulos... y no respirar... ¡y aspirarlos hasta que estés a punto de desmayarte!”, escribió en esa ocasión la protagonista de ‘Esposas desesperadas’.



Ver esta publicación en Instagram It's all about angles.....and not breathing......and sucking it in until you're about to pass out! 👙#Spain #Mallorca 📸 by: @marion.baston Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 23 Jul, 2017 a las 3:00 PDT