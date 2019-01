Un pequeño detalle viviente hace viral una vieja foto familiar de Navidad







04/01/2019 - 09:55:42

Actualidad.- El día de Navidad, el escritor Matthew Anderson, del estado de Massachusetts, EE.UU., compartió en Twitter una antigua foto familiar que a primera vista parecía bastante típica, pero resultó guardar un pequeño secreto.



En la imagen aparecen Anderson, su madre, su padre y su hermana menor. Una simple y tradicional imagen familiar hasta que el ojo se percata de que en el traje del escritor asoma otro personaje y no menos viviente. Así, en el bolsillo superior del entonces joven, donde usualmente se coloca un pañuelo, se puede observar a un pequeño hámster. El autor del tuit, por su parte, confesó que por años ni siquiera él mismo llegó a ver al animalito que llevaba en el pecho.



"Publico esta vieja foto de Navidad porque me di cuenta de que mi pañuelo de bolsillo era el hámster de mi hermana", comentó Anderson al publicar la imagen.





A los usuarios les encantó tanto la foto, que rápidamente se volvió viral en la Red: en un par de días recibió más de 217.000 etiquetas "me gusta" y fue compartida más de 39.000 veces. En más de 1.500 comentarios, los usuarios agradecieron al autor por compartir con ellos una historia tan agradable y divertida y contaron sus experiencias con tales animalillos.



"Omg, esto acaba de hacer mi Navidad", escribió una usuaria.



"Llevé a mi hámster en el tren desde Edimburgo a Stratford hace 20 años... se portan muy bien en los bolsillos", confesó otra internauta.



"Cosas como esta son el único punto de Twitter", compartió su opinión alguien más.



Otra seguidora del escritor contó una conmovedora historia de su familia: tiempo atrás, le compró a su hija enferma un hámster al que llamaron Olivia, que le dio razones para sonreír y levantarse de la cama. Anderson, por su parte, hizo notar una increíble casualidad: a la hámster de su bolsillo la llamaban Olivanna.