Xiaomi podría haber creado su propio smartphone con pantalla plegable







04/01/2019 - 09:53:21

Actualidad.- El filtrador estadounidense Evan Blass publicó este jueves en su cuenta de Twitter un video de un dispositivo plegable, que, según sus fuentes, podría haber sido creado por la compañía china Xiaomi.



"No puedo hablar sobre la autenticidad de este video o dispositivo, pero supuestamente está hecho por Xiaomi, me han dicho", escribió Blass.



Varios detalles en el video indican que este "smartphone" es una creación de Xiaomi. Por ejemplo, los iconos y la interfaz de usuario son parecidos a la interfaz MIUI que usa la marca. Además, el idioma del dispositivo es chino.





El pasado 8 de noviembre Samsung presentó su primer teléfono inteligente plegable. En modo de tableta el "smartphone" tiene una pantalla de 7,3 pulgadas y puede doblarse para tener aspecto de un teléfono móvil normal que puede caber en un bolsillo.



La propia compañía surcoreana aún no ha anunciado la fecha de su lanzamiento, pero se informa que este teléfono inteligente saldría al mercado el próximo marzo y costaría alrededor de 1.770 dólares.



Además, marcas como Huawei, Lenovo y LG han anunciado que están trabajando en dispositivos similares.