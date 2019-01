Gobierno anuncia leyes a favor de trabajadores y dice que sin la COB no hay proceso de cambio





04/01/2019 - 08:24:42

El Deber.- La reunión de las autoridades del Gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) concluyó la noche de este jueves con la suscripción de un acuerdo, que contempla el compromiso para la aprobación de varias leyes favor de los trabajadores.



En la reunión, que duró casi tres horas, se acordó revisar jurídicamente el reglamento y modalidad del pago del segundo aguinaldo y acelerar nueve decretos y leyes que beneficien a los trabajadores.



El plazo es hasta fin de mes.



El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en conferencia de prensa, llenó de elogios a la dirigencia de la COB por acudir a la reunión con una “actitud constructiva y propositiva”, e incluso aseguró que el proceso de cambio, impulsado por el presidente Morales desde el 2006, no puede existir sin la presencia del ente matriz de los obreros.



“Siempre hemos dicho que la COB es parte de este proceso de cambio, que no puede haber proceso de cambio y no puede haber profundización del proceso de cambio sino está la COB y todas sus organizaciones afiliadas”, manifestó Rada, después de que la Central Obrera, en un ampliado del pasado 27 de diciembre, resolvió no asistir más a las reuniones de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), en protesta por la modalidad de pago del segundo aguinaldo.



La COB rechazó la modalidad de pago de ese beneficio que contempla un plazo para los empresario de pagar hasta marzo, que haya un 15% del cumplimiento en especies y que el límite salarial para el desembolso sea de Bs 15.000.