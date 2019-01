UN pide a candidatos desistir y apoyar al postulante favorito







04/01/2019 - 08:17:58

Página Siete.- Unidad Nacional (UN) realizará sus propias encuestas para definir a qué candidato apoyará en las elecciones nacionales de 2019; asimismo, pedirá a los partidos renunciar a sus candidaturas, para respaldar al “favorito”, con el objetivo de ganar al gobernante MAS en primera vuelta.



“Vamos a apoyar al (candidato) que esté mejor. Nuestro partido analizará unas encuestas que se van a realizar de manera independiente y el que esté mejor, el favorito, ya sea (Carlos) Mesa, (Óscar) Ortiz, (Víctor Hugo) Cárdenas o (Jaime) Paz Zamora, lo vamos apoyar y vamos a pedir que los otros hagan lo mismo”, declaró el diputado opositor Amílcar Barral.



Unidad Nacional decidió desistir de su candidatura en los comicios de octubre de 2019 y anunció que apoyará al candidato que mejor esté ubicado en las encuestas.



El legislador comentó que una vez que decidan a qué candidato apoyar, dispondrán su estructura y aparato electoral incluso para coadyuvar en la campaña.



El expresidente y candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, es uno de los favoritos en las encuestas de intención de voto y compite por el primer lugar con el candidato del MAS, Evo Morales.



Sin embargo, Barral manifestó que no se adelantarán a anunciar su apoyo hasta que no tengan los resultados de la encuesta independiente.



También pedirán al resto de los binomios opositores que desistan de sus candidaturas, para apoyar al binomio que tiene más respaldo ciudadano, “lo que permitirá concentrar el voto” en contra de la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.



El objetivo final es que la oposición “gane en primera vuelta” al gobernante MAS, sostiene Barral, lo que será posible con la unidad de todos los opositores para evitar una dispersión del voto.



Considera que es un error que las organizaciones políticas participen en las elecciones sólo con el propósito de tener espacios en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Eso no ayuda, la gente necesita la opción verdadera y que sea apoyada por todos los partidos”, sostuvo.