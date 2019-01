Médicos advierten con paro de 72 horas por el SUS







04/01/2019 - 08:14:36

El País.- El sector salud cumplió la primera jornada del paro de 48 horas decretada por el Consejo Nacional de Salud, instancia que reúne a los colegios y sindicatos del área. De no obtener los resultados esperados en la mesa de diálogo que se instalará con el Gobierno este viernes 4 de enero, advierten con un paro de 72 horas.



En el caso de Tarija, los médicos realizaron un mitin en el frontis del Servicio Departamental de Salud, donde la dirigencia indicó que se suman a la disposición nacional de manera disciplinada, tanto por los que laboran el sector público, seguridad social y los privados.



El dirigente del Comité de Movilizaciones, Juan Carlos Oquendo, reiteró que no están en contra del Sistema Único de Salud (SUS), lo que rechazan es la manera improvisada en la que quiere implementar el Gobierno, prueba de ello es que los 200 millones de dólares no son suficientes, sino que debe de aumentarse por lo menos un 20 por ciento del Presupuesto General de Estado.



“Nosotros no queremos que se inicie un seguro que solo durará unos meses, sucede que el presupuesto que prometió el Gobierno es insuficiente, nosotros lo hemos demostrado de manera técnica -comentó Oquendo- ahora dicen que ya no es 200 millones de dólares, sino 500 millones, pero es una mentira porque lo están sumando el aporte que tienen que hacer los municipios y las gobernaciones”.



En ese sentido, el dirigente manifestó que esperan que haya una solución en un diálogo sincero, porque en las anteriores convocatorias que hizo el Gobierno, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, no asistió. Ahora esperan llegar a un acuerdo para que la población no se vea perjudicada con más paros.