Activista cumple 18 días de huelga de hambre

El Diario.- A pesar de la suspensión en algunas regiones de la huelga de hambre en defensa del resultado de referéndum del 21 de febrero de 2016, la medida extrema se mantiene en tres departamentos: Pando y Chuquisaca donde mientras algunos activistas suspenden su medida extrema, otros los reemplazan; y en La Paz el activista Henry Rojas cumple su décimo octavo día de ayuno voluntario.



Hasta el miércoles, Rojas de la plataforma G21 de Cochabamba estaba instalado en la iglesia Las Carmelitas de la zona de Sopocachi donde cumplía su ayuno voluntario, sin embargo, fue desalojado y ahora se encuentra en la plaza Abaroa frente al edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en una carpa improvisada.



En la ciudad de La Paz, Henry Rojas es el único que se mantiene en huelga de hambre por la defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) y la democracia y asegura que continuará en la extrema medida y que no se rendirá.



El activista cumple hoy 18 días de la medida extrema y aseguró que persistirá en la misma incluso atentando contra su vida.



La semana pasada se levantaron las huelgas de hambre que fueron instaladas en Santa Cruz, La Paz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba.



Las huelgas de hambre fueron instaladas a comienzos de diciembre con el objetivo de exigir que se respete el resultado del 21F y no se habilite al binomio ilegal del presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, a una cuarta reelección



En tanto, el líder indígena Hilarión Chávez ayer se sumó al piquete de huelga de hambre en la plaza 25 de Mayo en la ciudad de Sucre donde otro grupo de activistas realizan esta protesta extrema que se resiste a morir.



“Como chuquisaqueños y como parte de la construcción de la Constitución Política del Estado exigimos que se respete la Constitución y no sea violada (.) El artículo 168 de la Constitución Política que ser respetado por el Gobierno”, afirmó Chávez.



En tanto, en la ciudad de Cobija (Pando), la senadora Carmen Gonzales de Unidad Demócrata después de nueve días de ayuno voluntario fue evacuada de la medida extrema ante el riesgo que corría su salud.



“Uno puede tener toda la intención de continuar pero a veces la salud dice lo contrario. Ya hay afectación en mi salud. Estoy un poco debilitada pero la lucha en defensa de la democracia”.



REUNIÓN DE PLATAFORMAS



En tanto, el líder de Generación 21 (G21), Cristhian Tejada, informó que se organiza el tercer congreso de plataformas y colectivos ciudadanos, para preparar movilizaciones y acciones que hagan frente al binomio del Movimiento al Socialismo (MAS), presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera, y evitar que continúen en el poder. Se prevé la reunión para la tercera o cuarta semana de enero.



“Como Generación 21, en todo el país, preparamos el tercer congreso de las plataformas y colectivos ciudadanos, como un espacio para coordinar y reforzar la lucha contra el régimen dictatorial que acabó con la democracia, por no respeta la Constitución Política del Estado”, señaló Tejada.



Por otra parte, el activista Henry Rojas de G21 de Cochabamba, que hasta la fecha son 17 días de huelga de hambre, en la iglesia “Las Carmelitas” y desde hoy en la plaza Abaroa de la zona de Sopocachi, informó que la lucha contra el régimen del presidente Evo Morales continúa con las diferentes acciones en busca de fortalecer el 21-F.



“Con el propósito de que atiendan las demandas del 21-F se está trabajando en conformar una Dirección que articule y dirija la lucha de resistencia contra el régimen de Morales, por su intención de sí o sí, repostularse y poder volver al Gobierno”, informó Rojas.



Afirmó que la dirección nacional la conformarán instituciones y organizaciones de cada departamento para defender el voto de los bolivianos.