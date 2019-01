MAS evalúa aplicar el SUS a través de decretos ante la falta de una ley







04/01/2019 - 08:06:19

Los Tiempos.- Los senadores Ciro Zabala y Adriana Salvatierra, ambos del MAS, abrieron la posibilidad de que el Sistema Único de Salud (SUS) sea regulado mediante decretos supremos u otros instrumentos jurídicos, ante la falta de una ley específica para este seguro de salud. Este debate se gesta en medio de un paro nacional de médicos de 48 horas que comenzó ayer, medida que fue tildada como “criminal” por el Gobierno



Zabala explicó que no es una urgencia la aprobación de una ley para implementar el SUS, ya que el Ejecutivo tiene todas las herramientas para hacerlo. Añadió que el pedido de una norma es una exigencia de los sectores que se oponen.



“Si quieren ley, se les va a dar ley, pero no es una necesidad imperiosa (…) Por supuesto, también podría funcionar mediante decretos supremos”, indicó.



El legislador aseveró que lo que se trabaja en conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo es una Ley General de Salud en la que estaría incluido el SUS, pero que ante la exigencia de los sectores de salud, “que dicen que sin ley no se puede trabajar, (entonces) ya, les podemos dar la ley”.



No obstante, aseveró que las prestaciones, las atenciones y los demás procedimientos pueden ser establecidos directamente por el Ministerio de Salud, sin necesidad de la intervención del Legislativo.



En la misma línea, la senadora Salvatierra, quien es parte de la comisión de receso del Legislativo, aclaró que no tiene conocimiento de que un proyecto de ley del SUS haya ingresado a esa instancia y mencionó que lo más probable es que sea tratada después del receso, que terminal el 5 de enero.



“No tengo conocimiento de un proyecto de ley que haya ingresado”, dijo y aclaró que ese tipo de normas se trabajan en conjunto con el Ejecutivo, pero que, en todo caso, no sería estrictamente necesario crear una ley.



“Puede que no necesite proyecto de ley también, mientras tanto se mantenga el campo normativo de la Ley Marco de Autonomías, en relación a la competencia concurrente de salud, sí, pero no sé cómo lo van a hacer”, indicó.



Sin embargo, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, expresó en diversos momentos la necesidad de una ley del SUS e incluso anunció que el proyecto estaría listo el pasado mes de diciembre.



En tanto, el jefe de la bancada nacional del MAS, diputado David Ramos, aseveró que la ley que se viene trabajando desde el Ejecutivo normará incluso los sistemas de seguridad social y a las clínicas privadas, para garantizar un costo accesible para la población.



“Por supuesto va a regular no sólo el SUS para los que no tienen seguro, sino va a establecer con claridad qué función van a cumplir los seguros privados y las clínicas privadas”, indicó a radio Fides.



Sin embargo, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Rodolfo Mena, dijo el jueves que “sin ley no hay SUS”.



Por su parte, la dirigencia médica ratificó su pliego de diez puntos para dialogar con el Gobierno sobre el SUS. El pliego incluye el respeto a la Ley 3131 de profesión médica, respeto a la ley de autonomías, integración del personal de salud a la ley general del trabajo, mayor infraestructura, más personal, una norma que prevea las prestaciones, etc.