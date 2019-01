Tribunal reconoce al país como dueño de barcazas







04/01/2019 - 08:00:31

Correo del Sur.- La justicia en China reconoció a Bolivia como propietaria de las 16 barcazas y dos remolcadores encargados en ese país en 2010, e impuso una millonaria multa a las firmas que se enfrascaron en una pugna por la construcción, custodia, retención y anotación de las embarcaciones.



Con la sentencia civil emitida por el Tribunal Marítimo de Qingdao en diciembre pasado, salvo apelación de las firmas chinas denunciadas por la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), el escándalo de presunta corrupción que salpicó a la administración del presidente Evo Morales hace ocho años, parece dar un giro. Bolivia podría recuperar las embarcaciones para transporte de personas y tramitar su pronto envío al país, aunque se estima que por el tiempo transcurrido en los muelles las mismas estén seriamente deterioradas.



Según parte salientes de la sentencia, a las que accedió este diario “se confirmó que las 16 barcazas retenidas por el acusado Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) Co., Ltd. le pertenecían al acusador Empresa Naviera de Bolivia (ENABOL)”.



El fallo de 34 páginas traducidas del chino al español ya fue puesto en conocimiento del Gobierno, en la persona del ministro de Defensa, Javier Zavaleta, a quien el agregado militar en la Embajada de Bolivia en China, Cnl .DAEN Miguel Romero Pérez, remitió una copia por conducto diplomático.



Las empresas Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co.,Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) Co., Ltd. fueron denunciadas por ENABOL ante la retención ilegal de las embarcaciones.



La sentencia confiere a las partes la posibilidad de presentar una apelación en el plazo de 15 y 30 días hábiles a la fecha de entrega de la misma, ante el Tribunal Superior de la Provincia de Shandong de la República Popular China.



El fallo también establece que el juicio civil tuvo un costo de 497.955,35 RMB (yuans rénminbi chinos), que deben ser asumidos por las empresas demandadas. Ambas de procedencia china y una tercera coreana no inmersa en el juicio civil, se disputaron durante todo este tiempo la propiedad de las barcazas.



EL CASO BARCAZAS



A fines de 2010, una investigación periodística destapó un presunto negocio fraudulento en la compra de las barcazas y empujadores por los que ENABOL pagó por adelantado y al contado casi $us 30 millones, al margen de la ley.



El equipamiento naviero debió ser entregado, de acuerdo con el contrato suscrito entre ENABOL y la empresa General Marine Business (GMB) a fines de esa misma gestión, algo que no ocurrió hasta la fecha.



En 2012, el Ministerio de Defensa denunció "la estafa" ante el Ministerio Público y recién el año pasado, 2017, la Fiscalía presentó acusación formal contra 21 personas por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, entre otros.



Al asumir el cargo en enero de 2018, el ministro Zavaleta afirmó que no sería posible recuperar la totalidad de las barcazas chinas o el financiamiento destinado a ese proyecto.



La compra irregular de 16 barcazas y dos empujadores ocasionó un daño económico de 28,9 millones de dólares, según un informe legal del mismo Ministerio de Defensa



Zavaleta anticipó entonces que los responsables del caso iban a tener responsabilidad penal y civil por sus actos.