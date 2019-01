Socios de la San Luis recibirán su segunda devolución







04/01/2019 - 07:34:44

El Día.- Los socios de la quebrada cooperativa San Luis, a partir de este lunes 7 de enero, recibirán su segunda devolución en un 4% de sus ahorros. En estos momentos se tiene alrededor Bs 6.217.987 de dinero en efectivo, que será retirado por cada socio en la cooperativa Jesús Nazareno, previa presentación de una boleta que deben recogerla del edificio donde funcionaba la San Luis en la avenida Cañoto.



Más de mil socios beneficiados. Marcel Alemán, presidente de la comisión liquidadora de la San Luis, indicó que se beneficiará a unos 1.320 socios que se registraron para la devolución, ellos deberán recoger una boleta que les servirá como cheque para que puedan retirar su dinero. "Indicarle a los socios que se inscribieron para la segunda devolución que a partir de este lunes podrán pasar por cualquiera de las sucursales de la Jesús Nazareno para cobrar su dinero. El plazo de cobro para este porcentaje será de dos meses, al cumplirse este tiempo se cerrará la devolución y el saldo pasará a la tercera devolución", explicó Alemán a tiempo de agregar que el cobro en esta segunda devolución, equivale a más del 4% de los ahorros de cada socio.



Se logró cobrar a algunos deudores. Por otro lado el presidente de la comisión liquidadora, indicó que la recaudación de los recursos para que se haga realidad la segunda devolución fue gracias a que se logró cobrar a muchos de los deudores que tenía la San Luis. "Así como Oriente Petrolero ha pagado una buena suma, de la misma manera hay muchos deudores que no son conocidos pero han ido cancelando, es por ello que se ha podido recaudar esa suma", aseveró. Sin embargo, dijo que se sienten abandonados por el Gobierno, toda vez que los procesos en la justicia no avanzan. "En el cobro hemos tenido respuesta, pero en la justicia no". acotó.



Asimismo, manifestó que el hueco financiero que aún queda es de más de 133 millones de bolivianos.



Prevén una tercera devolución a mediados de año. De acuerdo a la comisión liquidadora, se prevé que a mediados de este año ya se pueda hacer una tercera devolución que será la más grande porque se pretende que llegue a un 30% por cada socio. "Para la tercera devolución van a ingresar altos montos por lotes que tenemos que son más de 250, de la misma forma está los Bs 5 millones de un arreglo con Kurt Reintsch, además tenemos otros cobros que ya están por cerrarse en el Parque Industrial", entre otros", explicó.