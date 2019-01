El presidente del TSJ acusa a la prensa de tergiversar y manipular







04/01/2019 - 07:15:57

Página Siete.- “La prensa no es precisamente objetiva, tergiversa, manipula la información”. Con esas palabras, José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), arremetió contra los medios de comunicación luego de justificar la creación de la Agencia Judicial de Noticias.



El embate se dio cuando Revilla brindó su informe de gestión, durante la inauguración del año judicial 2019. A la actividad, que se realizó en Sucre, asistió el presidente Evo Morales.



El magistrado comenzó su discurso enfatizando que los tribunos son autoridades “legítimas”, elegidas por el pueblo, no designadas a dedo ni impuestas por organismos supranacionales o por logias. En ese marco, señaló que su informe es para el pueblo, no para los “activistas, quienes siempre verán que todo está mal hecho, siempre verán que si no lo hacen ellos, las cosas no resultan como debería de ser”.



Después de 40 minutos de presentar estadísticas de los procesos que resolvieron en la gestión 2018, Revilla informó que hace tres meses el TSJ implementó la Agencia Judicial de Noticias, porque “la prensa no es precisamente objetiva”.



Revilla -quien en 2017, cuando era candidato judicial, fue denunciado por supuestamente tener afinidad con el MAS- afirmó que ahora “el éxito del poder y la información ya está en manos nuestras, no en manos tergiversadoras o manipuladoras”.



El magistrado agregó de forma insistente que el manejo de la información es bastante serio como “para dejar en manos de los tergiversadores, los manipuladores de la información” y que por esa situación el TSJ creó su agencia judicial de noticias.



“La información es un derecho humano y ese derecho humano tiene que estar en manos de un destinatario correspondiente y no ser monopolio de determinada prensa tergiversadora, por no decir activista en contra de determinados proyectos”, resaltó el magistrado, quien fue aplaudido por los asistentes al acto.



Revilla agregó que de “las consultorías que hay en la Corte (Interamericana de Derechos Humanos), la única consultoría subvencionada por los Estados Unidos es la libertad de prensa, porque es libertad de prensa, es tergiversadora, difamatoria y manipuladora de la información”.



El tribuno, dirigiéndose a los periodistas que fueron a cubrir el acto, manifestó: “Lo que simplemente hago como ciudadano es mi libertad de expresión para expresarme como corresponde en consideración a ese fenómeno manipulador que a veces se presenta en la prensa”.



Reacciones



Las polémicas declaraciones de Revilla generaron una ola de críticas. Trabajadores y organizaciones de la prensa repudiaron enérgicamente sus declaraciones y hubo quienes exigieron a la autoridad judicial que dé nombres de quienes supuestamente “manipulan y tergiversan el trabajo periodístico”.



La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) señaló que “en las páginas de los diarios, durante el último año han quedado en evidencia la injusticia contra ciudadanos inocentes, la ausencia de transparencia y retardación de justicia, temas que merecen urgente atención, más que un juicio apresurado sobre el trabajo de periodistas”.



Andrés Gómez, periodista y abogado, sostuvo: “Revilla ejerció su libertad de expresión, que también comprende ataques y falacias como las que acaba de emitir; en consecuencia y en ejercicio de esa misma libertad, debe garantizar a los ciudadanos juzgar, a través de los medios, a los jueces como él”.



La Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca reprochó “el discurso político” del magistrado y ratificó su misión de fiscalizar, interpelar y transparentar la información, “por encima de los oscuros intereses que sectores políticos quieren imponer en el país para censurar el trabajo de la prensa”.



La Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz se declaró en emergencia y convocó a Revilla a una reunión para que aclare las acusaciones, caso contrario -advirtió- asumirá medidas de presión.



Las frases de José Antonio Revilla



En el marco de la inauguración del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, hizo ayer una evaluación de la situación de la justicia, la “legitimidad” de los magistrados elegidos en diciembre de 2017 y la corrupción.



Estas fueron cinco de las expresiones más destacadas del informe que la autoridad brindó:



1. “En la actualidad no existe retardación de justicia y lo que hay es un prejuicio burgués”.



2. “No se puede hablar de cero corrupción, pero sí, de cero tolerancia a la corrupción. Nuestro problema de corrupción no es un problema ético, sino de identificación del corrupto y que esté donde debe estar”.



3. “La crítica de los activistas, los autoexcluidos de quienes no creen en la democracia, no nos amedrenta”.



4. “Nuestros jueces son efectivos y dotémoslos de los instrumentos correspondientes”.



5. “Estamos comenzando a cambiar esa mentalidad del funcionario judicial que cree que su función es de privilegio, pero su función es de servicio, para ello hay que tener un alto perfil ético”.