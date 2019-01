Evo: El 52 no fue revolución, sino una simple insurrección





04/01/2019 - 07:13:59

El País.- El presidente Evo Morales aseveró este jueves que el movimiento político de 1952 no se trató de una revolución, sino de una “simple insurrección”.



Morales hizo esa afirmación a tiempo de referirse a los resultados electorales que consiguió el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), durante el periodo denominado como la Revolución Nacional iniciada en 1952.



El presidente destacó que el MAS ha ganado elecciones con más de 50% y 60%, y que los otros partidos sólo conseguían porcentajes similares en los años posteriores al ’52.



“¿Cuándo ganaban (otros partidos) con más del 50%? Después de la insurrección del ’52. El ‘52 no ha sido revolución, una simple insurrección y después el MNR se vuelve más derechoso”, afirmó Morales durante un acto en el municipio de Santiváñez en Cochabamba.



El MNR ganó las elecciones de 1951 con el 42,9% de los votos, luego logró el 84,4% en 1956 y llegó al 76,1% en 1960. En 1964 consiguió el 97,8% siendo el único partido con candidato presidencial.



Morales aseveró que por decisión de los movimientos sociales y del gabinete ampliado, que se reunió el miércoles en La Paz, la meta para el MAS es ganar las Elecciones Generales con más del 70%.



En libros de historia, se reconoce al movimiento del ’52 como la Revolución Nacional, debido a los cambios políticos que implementó el MNR, como la nacionalización de las minas, la reforma agraria y la voto universal.



En la actualidad el MAS bautizó su periodo de gobierno como “proceso de cambio” y “Revolución Democrática y Cultural”.