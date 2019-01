Salud va al diálogo sin deponer medidas







04/01/2019 - 07:12:29

Correo del Sur.- La pulseta por el Sistema Único de Salud (SUS) entre el sector salud y el Gobierno se mantiene invariable, aunque hoy habrá un intento de acercamiento entre las partes, en el epílogo de un nuevo paro que castiga a miles de pacientes en todo el país.



Los médicos cuestionan la implementación del seguro de salud gratuito que será ejecutado desde este año por el Gobierno, porque consideran que requiere mayor presupuesto y recursos tanto humanos como materiales.



Desde primera hora de la mañana de ayer, centros médicos del país sólo atienden emergencias.



El secretario del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES) de La Paz, Fernando Romero, manifestó que están movilizados para exigir un mayor presupuesto para el sector. Recalcó que necesitan el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE), en vez del 6.5% con que cuentan.



El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, apuntó que ayer debía llevarse a cabo una reunión con el Colegio Médico de Bolivia en Santa Cruz, pero que se realizará hoy, viernes, "con toda la predisposición" de dialogar con los galenos.



"Esperemos que en ese diálogo exista sinceridad, que vengan deponiendo actitudes, no vengan a exigir cosas irracionales porque nosotros estamos seguros porque hemos estudiado aquello que hay posibilidad de dar salud a la gente", enfatizó Rocabado.



Los médicos asisten al diálogo hoy con la advertencia de que se retirarán si sus demandas no son atendidas. El pliego de los galenos se circunscribe a tres aspectos: el incremento de los recursos económicos para salud al 10% del PGE, la incorporación del sector a la Ley General del Trabajo y la conformación de una mesa técnica para tratar “desde cero” la estructuración del nuevo seguro.



Mientras, algunas autoridades de Salud, en medio de los acercamientos, advirtieron con una declaratoria de ilegalidad de las medidas de presión para que corran los descuentos de haberes.



Organizaciones sindicales del sector en La Paz demandaron mayor presupuesto, recursos humanos y equipamiento, mientras que en Cochabamba hubo marchas de protesta.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió que si no se llega a ningún acuerdo, se intensificarán los paros hasta llegar a uno indefinido.



"Se confirma el paro (hasta) mañana, el paro de 48 horas. (Habrá) paro de 72 horas y paro indefinido si no son atendidas nuestras demandas a la carta que se ha enviado al Ministerio de Salud", señaló Larrea.



Indicó que ellos tienen una propuesta sobre este seguro que es sostenible en el tiempo para brindar atención de manera gratuita a la población, con el 10% del PGE.



El vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, confirmó la presencia de los delegados de los entes colegiados, las federaciones y ramas médicas de todo el país, en la cita de hoy en la capital oriental.



Romero agregó que en la jornada de hoy, en La Paz y otras ciudades, habrá movilizaciones. Si no hay acuerdo a las demandas del sector, el paro de 72 horas es inminente.



LLAMADO DE EVO



El presidente Evo Morales criticó a los movilizados y los acusó de quitar el respaldo a un beneficio que favorece a la gran mayoría de los bolivianos que no cuenta con cobertura médica.



“Algunos médicos (van al) paro y no quieren seguro universal de salud, seguramente la mayoría que estamos parados acá no somos jubilados, no somos rentistas, por tanto no tenemos seguro y quienes no tienen seguro es el movimiento campesino, transportistas, comerciantes y ahora rechazan”, reclamó en un acto público.



El director General de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo, José Luis Martínez, afirmó que el paro suspendió unas 10.000 consultas externas y 500 cirugías.