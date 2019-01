Portugal perfila un Wilster ofensivo







04/01/2019 - 07:09:00

Los tiempos.- El entrenador español Miguel Ángel Portugal, flamante director técnico de Wilstermann, aseguró ayer que pretende hacer del Rojo un plantel ordenado y ofensivo, argumentos que pretende inculcar a lo largo de la pretemporada.



“El equipo que quiero es que sepa tener el balón, sepamos salir en el juego, elaborar jugadas, ofensivo. Pero obviamente con eso no se ganan partidos, también hay que apostar a saber defenderse”, aseguró Portugal en su arribo al aeropuerto Jorge Wilstermann.



Luego de su llegada, Portugal decidió iniciar su trabajo y se dirigió al Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva (Cefed) de La Tamborada, donde el primer equipo concentrará de manera cerrada y durante dos semanas.



Respecto al plantel que tiene, Portugal aseguró que todos los jugadores que se quedaron y los que llegarán tienen su aprobación, situación que puede facilitar mucho más la implantación de su filosofía de juego.



“Vamos a ver cómo se encuentra la plantilla. Tenemos tiempo, sin prisas ni pausas buscaremos seguir mejorando. Estuve en contacto permanente a diario, todos los días con los dirigentes”, acotó el DT ibérico.



En cuanto a la llegada de más refuerzos, Portugal aseguró que analizará a su plantilla y no descartó reforzar algunas zonas más del campo de juego, todo con la idea de encarar el torneo Apertura 2019 y a Copa Libertadores de América.



“Preparemos el equipo para el primer partido de Liga (División Profesional) y nada más, aunque la gente piense que estamos pensando más en el partido ante Boca”, acotó el estratega aviador.



Inicia pretemporada



Ante una importante cantidad de aficionados, Wilstermann arrancó ayer de manera oficial su pretemporada 2019 y a la cabeza del DT Portugal.



De la plantilla que jugó en 2018, aún faltan por integrarse Álex Arancibia, Serginho, Cristian Chávez, Omar Morales y Ricardo Pedriel, este último si llega a desistir de ir a Tailandia y se queda en Cochabamba.



De los refuerzos, sólo el lateral Ramiro Ballivián se puso a órdenes de Portugal. Bruno Miranda, Víctor Hugo Melgar, Moisés Villarroel, Hugo Suárez y Gilbert Álvarez lo harán en los próximos días.







OPINIONES



"Veremos cómo va nuestra plantilla. A mí me gustan los jugadores buenos, así que iremos poco a poco armando el equipo. Vamos paso a paso con el trabajo que se planificó". Miguel Ángel Portugal. DT de Wilstermann



"Todos los jugadores queremos estar en todos los partidos. La rotación siempre existió, así que veremos lo que sea lo mejor para el plantel. Estamos acá para acatar lo que se diga". Álex Da Silva. Defensor de Wilstermann







MERCADO DE PASES EN WILSTERMANN



El mercado de pases en Wilstermann no para. Si bien ayer no se oficializó ningún refuerzo más, el presidente del Comité de Fútbol del Rojo, Ronald Rodríguez, aseguró que ya se tiene todo acordado con el portero Hugo Suárez, quien ayer se sometió a una revisión médica y hoy puede integrarse al equipo.



Asimismo, Rodríguez indicó que se sigue negociando con el delantero brasileño Vinicius Silva Moraes, con quien se tiene charlas bastante avanzadas.



Lo propio sucede con Ricardo Pedriel, quien podría revisar su oferta de ir al Sukhotai FC de Tailandia y quedarse en el Aviador por esta temporada.



En el caso de Cristhian Machado, aún no se confirmó la noticia, pero se supo que el volante acordó todo con Royal Pari para jugar en ese club esta temporada, siendo que el club recibirá 100 mil dólares, caso similar al de Thomaz Santos.



“Estamos trabajando aún, tenemos muchas conversaciones con algunos jugadores para consolidar aquello”, dijo Rodríguez.



Para hoy se esperan más novedades.