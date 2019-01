Preocupación por deuda y caída de reservas







04/01/2019 - 07:06:04

El Diario.- El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, observó el acelerado descenso de $us 7.000 millones de las Reservas Internacionales Netas (RIN) desde el 2014 y pidió a las autoridades cuidar la economía y apostar a la inversión privada para garantizar el crecimiento.



De la misma manera, el expresidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, advirtió que la estrategia del Gobierno de cubrir el déficit fiscal con préstamos del exterior es peligrosa para la economía del país porque la deuda crece y podría resultar muy difícil pagarla.



Datos del Gobierno señalaron que el endeudamiento se aproximó a $us 10.000 millones. El vicepresidente Álvaro García Linera minimizó la deuda que se triplicó en la actual administración y dijo que la economía nacional podría soportar compromisos por otra suma igual y llegar recién al máximo nivel de endeudamiento, (50% del PIB) establecido por la Comunidad Andina de Naciones y el FMI.



La inversión pública se incrementó de $us 6.057 millones a $us 6.510 millones para la presente gestión, con un aumento del 7,5 %, respectivamente. El 39,1 % se destinará al sector productivo, 25,8 % al sector social y 30,4 % en proyectos de infraestructura.



“Estos $us 6.510 millones serán financiados con el 69 % de recursos internos y el 31 % con recursos externos”, dijo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén.



Morales se refirió a la temática a propósito de la información que se conoció respecto del presupuesto general de la nación para la gestión 2019 y la intención del Gobierno de apelar a parte de los préstamos que llegan del exterior del país para cubrir el déficit de la economía que podría llegar al 8 %.



PRUDENCIA



Rodríguez recomendó al Gobierno prudencia con la economía el 2019, que será un año electoral, y ratificó su opinión para promover la inversión privada para garantizar el crecimiento económico, frente al elevado endeudamiento incurrido por el Gobierno en su prolongada gestión.



“Lo que estamos sugiriendo es que no se descuide la economía. ¿Cuántas veces le hemos escuchado al Presidente del Estado que hay que cuidar la economía?, podemos seguir creciendo, podemos seguir endeudándonos todavía hay margen para ello, pero lo ideal sería crecer sobre la base de la inversión privada, que sea el privado extranjero o el privado nacional quien arriesgue y no que el país se endeude para seguir creciendo”, dijo el economista.



“Si se consiguen esas altas tasas de crecimiento mediante endeudamiento y mayores déficits es peligroso, se puede acumular mucha deuda. (…) Aplicar estas medidas sólo para mostrar que tenemos la tasa de crecimiento más alta me parece que, por lo menos, es imprudente”, dijo Morales.



El especialista consideró que la economía no es un concurso de belleza para mostrar a como de lugar lo bien que estamos con relación a otros países. Recordó la amarga experiencia del gobierno de Hernán Siles Suazo, al inicio del período democrático del país, que recibió una deuda externa muy elevada que no la había generado él, sino la anterior época de la dictadura.



TRANSPARENCIA



Morales consideró que el Gobierno debería tener hacia el país una actitud más transparente y realista, y manejar la economía en función a la disminución de los ingresos que se ha registrado en los últimos años.



“Qué tal si se apuntara a un crecimiento un poco más bajo; en vez de un 4,7% que proyecta el gobierno, apuntar a un 3% y rebajar el déficit a tres y medio por ciento”, sostuvo.



El especialista sugirió que el Gobierno deje de realizar inversiones que no se justifican.



“Hay que postergar la ejecución de proyectos de inversión que no se justifican y que no tienen estudios que los respalden”, manifestó el expresidente del Banco Central de Bolivia.



ABOGAN POR INVERSIÓN PRIVADA Y CRECIMIENTO



El gerente del Ibce, Gary Rodríguez, sostuvo que el sector privado quisiera crecer al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) pero que lastimosamente, debido al doble aguinaldo, los empresarios están con el “Jesús en la boca” debido a que el 4,51 % “gatilla” su pago en aplicación al decreto supremo 1802 de 2014, sin contemplar el crecimiento regional ni sectorial.



“Quisiéramos que sea una agenda del sector privado y público crecer al 7 % se puede hacer, ya lo hicimos antes, la información histórica nos dice que en 1951 crecimos al 7.001 %; el 66 al 7,01 %, en 1962 al 7,86 % y en 1975 al 7,91 %. El presidente de la Cainco, Jorge Arias, aseguró que solo con el caso de la biotecnología se puede crecer a esa tasa”, manifestó.