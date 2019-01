Rodríguez: Estoy dolido, no sé dónde iré a jugar





04/01/2019 - 07:02:50

Página siete.- El uruguayo Felipe Rodríguez calificó como “una falta de respeto” que la dirigencia de Bolívar le haya comunicado el miércoles por la noche que ya no contarían con él para la temporada 2019.



El jugador llegó ayer a La Paz para reunirse con la dirigencia y rescindir el contrato que aún lo liga a la Academia por seis meses más. “Estoy dolido, hay una impotencia tremenda, ya que el miércoles por la noche me llamó un dirigente de Bolívar para indicarme que no estaba en planes. Es una noticia dura que no contarán contigo cuando ya lo sabían desde el 20 de diciembre. Sentí como que me faltaban el respeto a mí y mi familia”, protestó.



El charrúa dijo que la situación es incómoda, ya que a la conclusión del torneo Clausura recibió ofertas de tres clubes de Argentina y uno de Chile, que estaban interesados en sus servicios, pero como no tenía nada oficial de Bolívar respondió que tenía contrato vigente.



“No sé dónde iré a jugar y mi hijo está por nacer, si me decían el 20 de diciembre, yo aceptaba otras ofertas, pero como me lo dijeron el 2 de enero es complicado el futuro. Tengo seis meses más de contrato y veremos la mejor forma de terminar la relación, si no hay acuerdo, yo respetaré lo que tengo firmado”, anotó.



Al igual que Rodríguez, su copatriota Fernando Laforia deberá rescindir el acuerdo, ya que Bolívar tiene ocupados las seis plazas de extranjeros con Mauricio Prieto, Juan Miguel Callejón, Nicolás Ferreyra, Jorge Pereyra, Iker Hernández y Marcos Riquelme.