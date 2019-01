Morales pide no responder a las provocaciones de la derecha





03/01/2019 - 22:14:10

Santibáñez, (ABI).- El presidente Evo Morales pidió el miércoles a sus bases no responder a las provocaciones de la derecha y recomendó enfrentar la discriminación con la integración de los pueblos.



"No entremos a la provocación, frente a la discriminación más bien integración de los pueblos, frente a la intolerancia y violencia nosotros paciencia, constancia y perseverancia", dijo al entregar obras en el municipio de Santibáñez, Cochabamba.



Morales realizó esa recomendación a 24 días de realizarse las inéditas elecciones primarias y a 10 meses de las elecciones presidenciales.



También dijo que la derecha no tiene programa de gobierno y que su único objetivo es afectar desprestigiar al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).



"La derecha dice "al Evo hay que llevar a la segunda vuelta, su primera propuesta, y si no llevamos a la segunda vuelta al Evo hay que quitarles los dos tercios, que no tenga dos tercios en senado y diputados". Eso es su plan, no están debatiendo que van a hacer", advirtió.



De acuerdo con Morales, a la derecha le molesta que en 13 años los movimientos sociales hayan mostrado cómo debe gobernarse el país.



"En corto tiempo los campesinos y los movimientos sociales de Bolivia gobernamos mejor que los profesionales que han estudiado en Estados Unidos y Europa. Nuestra escuela es la lucha sindical por el pueblo Bolivia, esa es nuestra escuela, salimos de ahí y ahora estamos mejor que antes", manifestó.