EE.UU.: Pelosi hace historia como primera mujer reelegida presidenta de la Cámara







03/01/2019 - 18:29:38

VOA.- La demócrata Nancy Pelosi fue elegida el jueves como la nueva presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. mientras su partido tomó el control de la mayoría del cuerpo legislativo en su victoria electoral del seis de noviembre.



"Estados Unidos ha pedido un nuevo amanecer", dijo Pelosi en su discurso inaugural.



La nueva presidenta se comprometió ampliamente a hacer que el Congreso funcione para todos los estadounidenses incluso cuando su partido está preparándose para desafiar a Trump con investigaciones y citaciones que amenazan la agenda de la Casa Blanca.



“Vamos a trabajar para reducir los costos de salud y de los medicamentos recetados y para proteger a las personas con condiciones [de salud] preexistentes; para aumentar los salarios mediante la reconstrucción de Estados Unidos con una infraestructura verde y moderna, desde el mar hasta el mar brillante”, señaló la representante.



La presidenta hizo énfasis en tres proyectos de ley con apoyo bipartidista que serán introducidos en la nueva sesión: una ley para proteger a la comunidad LGTB contra la discriminación, verificaciones de antecedentes penales para comprar armas y la protección de los migrantes cobijados por DACA.



Pelosi prometió “restaurar la integridad al gobierno, para que la gente pueda tener confianza en que el gobierno trabaja para el interés público, no por sus intereses particulares”.



La elección marca el segundo periodo de Pelosi como presidenta. Fue la primera mujer en ostentar el puesto del 2007 al 2011, cuando los republicanos comenzaron un periodo de mayoría que duró ocho años.



Pelosi recibió 220 votos para ser portavoz, mientras que el representante republicano Kevin McCarthy obtuvo 192.



La elección coloca a Pelosi en una posición para liderar la oposición a la agenda del presidente Donald Trump y para llevar a cabo investigaciones en profundidad de su administración luego de dos años durante los cuales los republicanos le han dado luz verde.



Nuevos senadores comienzan su labor



Poco antes, en la Cámara Alta, los senadores electos avanzaron hacia el estrado en grupos de cuatro para ser juramentados por el vicepresidente Mike Pence. Los nuevos senadores encontraron sus escritorios, y algunos miraron adentro para ver qué senadores habían dejado sus firmas.



El único senador nuevo que no juramentó fue el senador republicano electo Rick Scott, quien recibió permiso para completar su período como gobernador de la Florida. Él jurará el 8 de enero, cuando termine su mandato.



El Congreso más diverso en la historia



El 116° Congreso será diferente a cualquier otro. Hay más mujeres que nunca y una nueva generación de musulmanes, latinos, nativos americanos y afroamericanos en la Cámara creando lo que los académicos llaman una democracia reflexiva, más alineada con la población de Estados Unidos.



El lado republicano de la Cámara está todavía conformado en su mayoría por hombres blancos y en el Senado los republicanos aumentaron sus curules en la mayoría.



Es el primer congreso nuevo que se convoca en medio de un cierre parcial del gobierno, ahora en su día número 13 debido a las demandas de Trump de financiación para un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México.



“Esta Cámara será para el pueblo”, afirmó Pelosi de acuerdo a extractos del discurso que ofrecería tras ser electa, y que se difundió previamente.



El día se desarrolló en medio de celebraciones e impaciencias. Los legisladores recién elegidos llegaron, a menudo acompañados de amigos y familiares, para tomar el juramento del cargo y posar para fotos ceremoniales.



Los demócratas planean aprobar rápidamente la legislación para reabrir el gobierno, pero sin la financiación que Trump está exigiendo para su prometido muro fronterizo.



El vicepresidente Mike Pence juramentó a los nuevos senadores, pero los republicanos del Senado bajo el líder de la mayoría Mitch McConnell, no tenían planes de considerar los proyectos de ley de la Cámara de Representantes para financiar al gobierno a menos que Trump acepte firmarlos. Eso asegura que el cierre continuará, nublando los primeros días de la nueva sesión.



Un ambiente de retos y división



El país vive un momento de marcada división política nacional que algunos analistas dicen que está a la par con la era de la Guerra Civil. Las líneas de batalla se trazan no solo entre demócratas y republicanos, sino también dentro de los propios partidos, divididos por sus flancos izquierdo y derecho.



Pelosi desafió la historia al regresar al puesto de portavoz después de ocho años en la minoría, superando la oposición interna de los demócratas que exigían una nueva generación de líderes. Ella será la primera en recuperar el mazo desde el legendario Sam Rayburn de Texas en 1955.



Como portavoz, enfrentará un desafío temprano de la robusta ala de recién llegados liberales, incluida la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años, quien ya es conocida en todo el Capitolio y en sus redes sociales con miles de seguidores. Ella dijo que emitiría un voto negativo sobre un nuevo paquete de reglas para gobernar la Cámara.



Ocasio-Cortez y otros liberales se oponen a las disposiciones presupuestarias de reparto en el paquete de reglas que permitirían objeciones restrictivas a cualquier legislación agregada a los déficits federales.



Dicen que tales restricciones perjudicarán los esfuerzos demócratas para invertir en atención médica, educación y de desarrollo de un Nuevo Acuerdo Verde de proyectos de infraestructura de energía renovable para combatir el cambio climático.



Los republicanos enfrentan sus propias batallas internas más allá del conservador Caucus de Libertad de la Cámara, pero a medida que deciden cómo acercar sus fortunas políticas a Trump. Muchos senadores del Partido Republicano irán a la reelección en 2020 en los estados, incluidos Colorado y Maine, donde los votantes tienen opiniones mixtas sobre el desempeño de Trump en la Casa Blanca.



Trump, cuya propia candidatura para 2020 ya está en marcha, enfrenta desafíos potenciales de las filas de los demócratas del Senado bajo Chuck Schumer.



El presidente tuvo poco que decir el jueves temprano cuando se convocaba el nuevo Congreso, pero tuiteó un ataque contra uno de sus posibles candidatos a la presidencia, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, burlándose de su afirmación de que desciende de nativos americanos.