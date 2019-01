Morales niega que programa Bolivia Cambia sea una caja chica para hacer campaña política







03/01/2019 - 17:37:23

Santibáñez, (ABI). - El presidente Evo Morales negó el jueves que el programa gubernamental "Bolivia cambia, Evo cumple" sea una caja chica para hacer campaña política, como afirmaron algunos representantes de la oposición, en el marco de las elecciones generales de este año.



El mandatario dijo, además, que ese programa permitió sentar la presencia del Estado en el área rural del país con más de 10.000 obras, como unidades educativas, centros de salud, coliseos deportivos y mercados.



"De verdad nos han sorprendido. Las semanas pasadas un candidato de la derecha quiere acabar con la Renta Dignidad, con el Bono Juancito Pinto y con todos los bonos, y ayer otro candidato dice que el programa Bolivia cambia es caja chica de Evo, cuando ustedes saben muy bien que el programa Bolivia cambia da otra imagen a los municipios", manifestó al entregar obras en el municipio de Santivañez de Cochabamba.



Para el candidato presidencial de la alianza de oposición "Bolivia Dijo No", Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata (UD), el Gobierno actúa de manera irresponsable al endeudar al país con inversiones que no generan utilidades, en referencia al programa "Bolivia cambia, Evo cumple".



En sintonía con Ortiz, el diputado Gonzalo Barrientos, también de UD, lamentó que el Gobierno use recursos públicos tal cual "fuera una caja chica" e incluso lo calificó como un "manejo carnavalesco" del dinero del Estado.



Para Morales, la oposición boliviana "no quiere que haya obras del Gobierno nacional"; contrario a lo que piensan autoridades municipales y departamentales que demandan mayores inversiones a través de ese programa.



En ese marco, el jefe de Estado pidió a la población "evaluar, reflexionar y analizar" el propósito y los beneficios del programa "Bolivia cambia, Evo cumple".



"Con el programa Bolivia cambia hemos ejecutado miles de unidades educativas, tenemos más de 10.000 obras en toda Bolivia, eso no quiere la derecha y solo quiero decirles que nosotros no mentimos y no tengo por qué mentir, pero sí decir la verdad y el pueblo que analice frente a las elecciones nacionales", señaló.