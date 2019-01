Año judicial: Presidente pide cero tolerancia a la corrupción







03/01/2019 - 13:41:33

Sucre, (ABI).- El presidente Evo Morales inauguró el jueves la gestión judicial 2019, cin el pedido de cero tolerancia a la corrupción.



"En este nuevo año 2019 desear mucho éxito a la justicia boliviana, movimientos sociales, autoridades de toda Bolivia, pensando siempre que el 2019 sea mejor que el año pasado (...), saludo las palabras del doctor (José Antonio) Revilla, cuando decía tal vez no habrá cero corrupción, pero si cero tolerancia, esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad", remarcó en un acto público que se realizó en la ciudad de Sucre.



Morales aclaró que el problema de la corrupción no es institucional o del sistema.



El Primer Mandatario destacó que en la gestión pasada, el Órgano Judicial creó 27 nuevos juzgados y anunció que este año el Gobierno nacional creará otros 25 para mitigar la mora judicial.



"Entiendo que tal vez con transparencia y pensando en justicia, con sus propios recursos se ha creado 27 juzgados, el compañero Héctor Arce siempre preocupado en la justicia, en cómo aportar y el gobierno nacional a los 27 nuevos juzgados va a aportar con 25 juzgados", complementó.



Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, precisó que en 2018 esa instancia judicial resolvió 3.965 causas.



"Nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha resuelto un total de 3.965 causas, eso significa que cada día en este Tribunal Supremo se resuelven 18 causas, cada día se dictan 20 autos supremos, nuestra Sala Plena está compuesta por 9 magistrados y si cada día se resuelven 18 causas, cada magistrado resuelve diariamente dos causas", detalló.



Puntualizó que en 2018, las salas especializadas del área civil resolvieron 752 causas, que significa que cada magistrado resolvió cerca de 376 causas; en el área penal se resolvieron 772 causas, aproximadamente 386 por cada magistrado.



"Resolvieron el 30% más que la anterior Magistratura", agregó.



Revilla destacó también la creación de más de 500 ítems para la administración de la justicia del país.



Anunció, también, la creación del expediente digital y la reducción de la mora procesal.



Concluyó que Bolivia es un referente económico mundial y preguntó "por qué no puede serlo también en el ámbito judicial".