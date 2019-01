La afiliación al SUS comienza con problemas; el Gobierno denuncia sabotaje







03/01/2019 - 12:24:36

La Razón.- En centros de El Alto, Santa Cruz y Tarija hubo problemas para afiliar a los primeros beneficiarios del Sistema Único de Salud (SUS) porque el personal aseguró que no fue capacitado y no recibió formularios. El Gobierno denunció sabotaje y anunció sanciones.



“La enfermera me dijo que no tienen el instructivo para registrar, que no les mandaron los formularios y que no tienen ni computadora. Me pidió volver el lunes porque tal vez ya tengan algo”, contó Albina Cortés, quien junto a sus dos hijos intentó afiliarse al SUS en el centro de salud Santiago II, en El Alto.



Los corresponsales de La Razón hicieron ayer un recorrido por centros de salud de primer nivel de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Cochabamba.



De seis centros de Salud de El Alto: Exaltación, Santa Rosa, Santiago II, Kenko, Villa Exaltación y Rosas Pampa, el registro solo se realizó en los dos primeros. En Santa Rosa fue a presión de los asistentes, pues a las 09.30 informaron que no contaban con los formularios, pero a las 10.00 llegaron técnicos del Ministerio de Salud con el documento y la afiliación fue habilitada.



En La Paz, de cinco centros de salud visitados (Tembladerani, Periférica, Tejada Sorzano, Alto San Antonio y Bajo San Antonio) hubo inscripción en tres. En el centro de la Periférica, una funcionaria, que no quiso brindar su nombre, indicó que no recibieron ningún instructivo y desconocen el proceso.



“Con qué la voy a registrar, no tenemos nada, vaya y pídale a Evo y su gente que la afilie y le atienda”, expresó a una solicitante.



En contacto con radio Panamericana, Miranda Gómez denunció que en el centro de salud Divino Maestro, en Alto Obrajes, no quisieron registrar y le dijeron: “Vaya donde Evo Morales”.



El director del programa Mi Salud, Franz Trujillo, señaló que la entrega de formularios e incluso la capacitación son responsabilidades de los servicios departamentales de Salud (Sedes). “No se está cumpliendo, este es un sabotaje al SUS, sobre todo en La Paz y El Alto”.



En el Sedes La Paz indicaron que este jueves darán una respuesta al respecto. En tanto, María Bolivia Rote, técnica del SUS, advirtió que “los funcionarios que se rehúsen a afiliar serán sancionados por incumplir con un mandato gubernamental”.



En la ciudad de Santa Cruz no comenzó el registro. Médicos y funcionarios de los centros de salud Hamacas, Virgen de Cotoca y San Carlos explicaron a la población que no recibieron información y que no cuentan con formularios.



El vocero nacional del SUS, Adolfo Zárate, informó que los 348.000 beneficiarios del Seguro Municipal de Salud de Santa Cruz migrarán al SUS. “Esto significa que la comuna cruceña seguirá financiando la atención gratuita y además, con el gubernamental, recibirán los medicamentos sin costo”.



Reconoció que en el primer día se tropezó con problemas por falta de información y formularios, los que se irán subsanando. Pero también se calificó como exitosa a la jornada en que se logró afiliar a unos 5.000 beneficiarios en el país.



En Tarija, el director del Sedes, Paul Castellanos, instruyó por escrito a los coordinadores de redes de salud que “mientras no se emita una disposición oficial de esa institución, no se puede realizar ningún proceso de inscripción o registro de la población al SUS”.



En tanto, en Sucre se tropezó con la falta de información de la población para ubicar el centro de salud más cercano a la vivienda, sobre todo con comerciantes, quienes se acercaron al establecimiento cercano a su negocio. El recorrido se realizó por los barrios de San Roque y del Mercado Central.



El Ministerio de Salud habilitó la línea gratuita 800100070 para orientar a la población y facilitar direcciones de centros cercanos.



En Oruro, el gobernador Víctor Hugo Vásquez fue el primero en afiliarse al SUS, tras garantizar que los establecimientos del departamento cuentan con personal capacitado y los formularios. En un recorrido por los centros de los barrios mineros, zona sur y zona central se constató que éstos están listos para el registro, aunque ayer fueron pocas las personas que se aproximaron.



En noviembre de 2018, el presidente Evo Morales anunció la puesta en marcha del SUS con un financiamiento inicial de $us 200 millones. Ayer se realizó la inauguración oficial en el municipio cochabambino de Quillacollo, donde se reportaron filas para la afiliación, al igual que en la ciudad capital, donde no hubo conflictos.