Médicos en paro de 48 horas demandan al Gobierno un presupuesto del 10% del PGE







03/01/2019 - 12:22:21

Página Siete.- Los médicos del país iniciaron este jueves un paro de 48 horas por la precaria situación en que se encuentra el sistema público y en rechazo a la implementación del Seguro Único de Salud (SUS) en un escenario de falta de infraestructura, especialistas e insumos.



Varios centros médicos acatan la medida y solo atienden por la unidad de emergencias. Los galenos demandan al Gobierno un presupuesto para la salud del 10 por ciento del Presupuesto General del Estado para ir al diálogo.



“Hoy en día le exigimos al gobierno el 10 por ciento del Presupuesto General del Estado para salud, porque el 6,5 por ciento que nos da no es suficiente, ese 6,5 por ciento que nos da nos tiene en la pobreza en la que estamos”, manifestó Fernando Romero, secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes).



Romero dijo que irán a la reunión con el gobierno convocada para este jueves solo si el Ejecutivo como requisito fundamental y de forma pública “primero nos entrega un documento firmado que garantiza el 10 por ciento del presupuesto para salud”.



Desde esta mañana, varios centros médicos públicos de La Paz sólo atienden en las unidades de emergencia en cumplimiento del paro de 48 horas. Acatan la medida el Policlínico de Miraflores de la CNS, el Instituto Nacional de Oftalmología, el Hospital del Tórax, el Hospital General, entre otros. Algunos pacientes expresaron su molestia por la medida que inició este jueves.



El presidente del Colegio Médico de Pando, Ándres Antezana, informó que la medida de presión se cumple a cabalidad en ese departamento.



En Santa Cruz, médicos no atienden en centros de salud públicos, pero se mantiene la asistencia en la unidad de emergencias, de acuerdo a reportes de medios de comunicación.



El secretario general del Sirmes indicó que en todo el país no hay dinero para el pago de salarios para los galenos porque el gobierno debe más de 200 millones de bolivianos a los hospitales.



“No tenemos medicamentos, suturas para cirugías, anestésicos, no tenemos sueros, estamos en la mayor pobreza, no hay condiciones para atender el Sistema Único de Salud”, remarcó el dirigente.