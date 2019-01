Bolivia dice No impulsará voto mínimo en las primarias





03/01/2019 - 12:20:28

Los Tiempos.- El candidato presidencial por Bolivia dice No, Oscar Ortiz, explicó hoy que está alianza sólo participa en las Elecciones Primarias para cumplir el requisito formal, por lo que impulsarán el voto mínimo y simbólico de su militancia el próximo 27 de enero.



Ortiz se presentó en Cochabamba junto a su acompañante de fórmula, Edwin Rodríguez, para explicar la posición de la alianza respecto a los comicios primarios.



El candidato ratificó que las elecciones Primarias son un gasto innecesario que sólo sirven para validar el binomio inconstitucional del MAS.



En tanto, Rodríguez aseveró que ya están en campaña para las elecciones generales y que las primarias no son su prioridad.



"Que quede claro que las primarias no son nuestra prioridad, nosotros estamos en campaña para las elecciones generales de octubre", explicó.



Ortiz, por su parte, aseguró que el binomio está consolidado y que la etapa de alianzas ya pasó, por lo que descartó que se decline la postulación en favor de otro binomio.



El binomio de BDN realizará esta tarde un converstario con jóvenes para elaborar la propuesta electoral.