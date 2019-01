Impulsan megaproyecto de plata en el departamento de Potosí







03/01/2019 - 12:17:12

El Potosí.- El Gobierno nacional está apoyando la concreción de una millonaria inversión en un yacimiento de plata ubicado en la región de Tacobamba, a través de la canadiense New Pacific Metals Corporation.



El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, destacó que en la primera quincena de la presente gestión se hará el anuncio oficial del proyecto que, en una primera fase, comprende la inversión de 50 millones de euros en exploración.



De confirmarse la información preliminar sobre reservas, se estima una inversión de alrededor de 500 millones de euros en un proyecto que podría tener la dimensión que hoy posee el proyecto San Cristobal.



La empresa New Pacific consolidó un acuerdo para adquirir los intereses de la empresa privada boliviana, “Empresa Minera Alcira S.S.” en marzo de 2017. Alcira, ahora subsidiara de New Pacific Metals Corp tiene siete propiedades polimetálicas de plata en Bolivia, siendo la principal, Silver Stand.



El proyecto se encuentra ubicado a 4.050 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 3.17 kilómetros cuadrados, y esta a 54 kilómetros de la ciudad de Potosí con un camino asfaltado hasta los 27 kilómetros



En la primera fase se proyecta una exploración de 18.54 kilómetros cuadrados equivalentes a 74 cuadrículas mineras y que están sobrepuestan con áreas mineras privadas y otras que están en proceso de reversión de acuerdo a la Ley No. 403.



La empresa considera que un plan de perforaciones que estará por los 30,000 metros anuales serán llevadas a cabo en zonas con potencial minero. Se harán los estudios ambientales conforme rige la normativa boliviana.



En el plan de inversiones se hace notar un costo de entre 300 a 500 millones de euros para la construcción de una planta que procese aproximadamente 10 mil toneladas de material mineralizado por día.



Mallku Khota



El Gobierno nacional también está impulsando el proyecto Mallku Khota en las provincias Alonzo de Ibáñez y Charcas que inicialmente comprende la exploración que encara la Corporación Minera de Bolivia con la finalidad de definir el tipo de proyecto a encarar para la explotación del mega yacimiento de plata-indio-zinc-cobre y otros recursos naturales existentes en la zona.



El yacimiento, que se encuentra en territorio potosino, fue calificado como “de clase mundial” debido a la cantidad de reservas que posee y podría constituirse en una actividad productiva de minerales más grande que San Cristóbal.



Se duplicarán las regalías



Con los otros grandes proyectos mineros que se impulsarán desde esta gestión, las regalías mineras de Potosí y los municipios productores subirían considerablemente.San Cristóbal es un proyecto a cargo de la japonesa Sumitomo que la gestión 2017 logró una producción de 634 mil toneladas de concentrados de zinc-plata y de plomo-plata, que equivalen aproximadamente a la mitad de todo lo que extrae el país.



La Empresa Sumitomo proyecto San Cristóbal aporta más del 50 por ciento de las regalías mineras que capta el Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí, así lo establece el reporte oficial de la Secretaría de Minería y Metalurgia de esa institución.



Otras grandes mineras como Manquiri, del proyecto San Bartolomé, y Pan American Silver Bolivia S.A., del proyecto San Vicente, también entregan significativos aportes a Potosí y sus municipios, mientras que empresas pequeñas y cooperativas mineras realizan su aporte económico en menor cantidad, según los informes oficiales sobre regalías.