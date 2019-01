Gobierno de Ortega actúa con saña contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau







03/01/2019 - 09:57:05

La Prensa.com.ni.- El régimen orteguista ha tratado con saña a los periodistas de 100% Noticias Miguel Mora y Lucía Pineda, pues llevan 13 días presos en el Chipote, en aislamiento, sin autorizarles visita de sus familiares y abogados ni permitirles la entrega de objetos de aseo personal, confirmó su abogado Julio Montenegro.



Mora es el director del canal 100% Noticias y Pineda es jefa de prensa de dicho medio.



Esta situación de aislamiento es irregular, expresó Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, porque están violando los derechos humanos y constitucionales de los procesados.



“Todos sabemos que las detenciones son arbitrarias porque no se puede procesar a un ciudadano por ejercer su derecho constitucional a la protesta ni por trabajar, porque en este caso los periodistas solo hicieron su trabajo, pero al menos les deberían respetar sus derechos como manda la Constitución en su artículo 33 y 34 sobre los derechos del privado de libertad”, dijo Montenegro.



Según la Constitución Política de Nicaragua, todo preso tiene derecho a comunicarse con su familia, con su abogado, derecho a una llamada telefónica, a atención médica y nada de esto se ha cumplido.



En vísperas de Navidad



Las audiencias para ambos periodistas se realizaron el 22 y 23 de diciembre de 2018, cuando el juez orteguista Henry Morales admitió una acusación por supuesta provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, en concordancia con apología e inducción al terrorismo, la cual es considerada por exfiscales penalistas como una “aberración jurídica” sin fundamento legal.



Además, no especifica las acciones supuestamente cometidas por los procesados y los hechos no encajan en el tipo penal, ni reúnen los requisitos del Código Procesal Penal para ser admitidos. La audiencia inicial está programada para el próximo 25 de enero.



Otros autoconvocados



En este mes también continuará el juicio contra el líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya Yubrank Suazo en el Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, con la juez orteguista Rosario Altamirano.



A Suazo, de 27 años, la Fiscalía lo acusa de terrorismo, asesinato frustrado en perjuicio de tres monimboseños y otros dos ciudadanos de barrios aledaños, amenazas con armas y entorpecimiento de servicios públicos, hechos ocurridos durante los primeros meses de protesta cívica en Masaya.



El próximo 13 de enero también continuará el juicio contra los militares en retiro Carlos Brenes y Tomás Maldonado, a quienes el régimen los acusa de liderar grupos armados en Carazo durante la rebelión ciudadana en contra de los abusos del orteguismo.



Mientras el 14 de enero continuará el juicio contra los líderes universitarios de León, entre estos Levi Ruga, quien está preso desde agosto pasado y confinado en una celda de castigo desde que cantó el himno nacional en una audiencia judicial.