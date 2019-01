Morales felicita a las personas que se registraron al SUS







03/01/2019 - 09:21:50

La Paz, (ABI). - El presidente Evo Morales felicitó el jueves a las personas que se registraron en el primer día de inscripciones para el Sistema Único de Salud (SUS), que implementará su gobierno, y pidió a los médicos que, resisten la medida con paros y huelgas, estar al lado del su pueblo.



"Saludamos a nuestr@s herman@s que se registran en el SUS para recibir atención médica gratuita a partir de este 2019", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



El Primer Mandatario remarcó que la prioridad de su gobierno "es la salud y bienestar de los bolivianos".



En esa línea, consideró que "los colegios médicos deben estar al lado de su pueblo y no en contra del derecho a la vida".



Según fuentes oficiales, en el primer día de registro se registraron más de 13.000 personas al seguro de salud gratuito, en un proceso que tiene previsto concluir en su primera fase el 28 de febrero.



El gobierno estima que ese beneficio llegará al menos a 5,5 millones de personas que no tienen ningún seguro de salud, tanto en el área urbana y rural.



Los médicos se oponen a la implementación de ese programa porque consideran que no existe la infraestructura necesaria para que funcione adecuadamente y aseguran que los 200 millones de dólares que anunció el gobierno para el arranque del seguro de salud son insuficientes.