Netflix pidió a la audiencia dejar de hacer el #BirdBoxChallenge







03/01/2019 - 09:09:53

Notitarde.- Como era de esperarse las redes ya encontraron otra tendencia viral, y es que luego del Kiki Challenge y el Tide Pod Challenge, seguidores inventaron el #BirdBoxChallenge inspirado en la exitosa película de Netflix que protagoniza Sandra Bullock.



La película de Susanne Bier que protagoniza Sandra Bullock, marcó un récord para Netflix, su productora y única distribuidora: más de 45 millones de cuentas la vieron en una semana.



En este sentido, un cuando el thriller de terror post apocalíptico es, para muchos, una alegoría de las redes sociales como peligrosos monstruos, fue precisamente en esas plataformas donde se desató la locura del #BirdBoxChallenge.

¿De qué se trata?



Por si no sabias el desafío consiste en andar, como el personaje de Malorie (Sandra Bullock), con una venda en los ojos. Y subir fotos y videos de la hazaña: gente llevándose cosas por delante, tropezando y cayéndose, paseando perros que también llevan los ojos vendados.



La película realizada exclusivamente para streaming (no pasó ni pasará por salas de cine) cuenta la irrupción de un extraño mal, que se contagia al mirarlo: una entidad misteriosa que cobra la forma de los temores más profundos de cada persona y las lleva al suicidio de inmediato.



Por consiguiente, “No puedo creer que tenga que decirlo, pero por favor no se lastimen con este desafío Bird Box”, tuiteó Netflix desde su cuenta oficial. “No sabemos cómo empezó esto, y valoramos el afecto, pero el Niño y la Niña sólo tienen un deseo para el 2019 y es que ustedes no terminen en el hospital por los memes”.



Ya que quienes realizan el desafío Bird Box se han mostrado en ascensores, en espacios verdes y hasta manejando automóviles. En uno, un padre juega con sus dos hijos, y el más pequeño se estrella contra una pared.