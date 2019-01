Niegan rumores de que a Olivia Newton-John le quede poco tiempo de vida







03/01/2019 - 09:06:51

Quien.- Michael Caprio, representante de la actriz Olivia Newton-John, quien se enfrenta por tercera vez a un problema de salud por cáncer, desmintió que a la estrella le queden semanas de vida, luego de los rumores que se han generado en torno a esta noticia.



“No se está muriendo, estaría bien que tuvieran fuentes más fiables, en vez de leer los tabloides”, señaló el mánager al medio británico The Daily Mail, de acuerdo con el portal El País.



Desde que la protagonista de “Vaselina” anunció que padecía este mal, una vez más ha tenido pocas apariciones públicas, lo que ha desatado el temor que la situación sea grave.



Por esto mismo, Caprio desmitió cualquier información al respecto, incluso la que ha dado una web australiana, que afirmaba que la intérprete de 70 años tenía una esperanza de vida de semanas, no de meses.



Según estos medios, la también cantante estaba “tratando de resistir” hasta la boda de su hija de 32 años Chloe Lattanzi, quien es diseñadora de modas y se casará con su novio James Driskill.





Fue en 1992 cuando a Newton-John le diagnosticaron por primera vez cáncer, en esa ocasión fue de mama, por lo que se sometió a una mastectomía parcial y a una posterior cirugía de reconstrucción.



Un segundo tumor, ahora en un hombro, le apareció en 2013; en ese entonces apenas quiso hablar de la cuestión. “La primera vez hablé libremente sobre el tema y no necesito compartir esto, es mi vida, así que decidí quedármelo para mí misma”.



Fue hace tres meses cuando informó a un programa de entrevistas australiano, que por tercera vez tenía cáncer, igual de mama, enfermedad a la que se enfrenta mediante tratamientos médicos, que combina con dieta sana, terapias naturales y consumo de mariguana medicinal para controlar el dolor.



“Mentiría si dijera que no tengo miedo, soy humana, así que me permito pensarlo, puedo crear fácilmente un miedo enorme. Pero mi esposo siempre está allí para apoyarme y yo creo que voy a superarlo, esa es mi meta”, expresó.