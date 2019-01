Bebé en camino Kim Kardashian y Kanye West esperan a su cuarto hijo







Quien.- Kim Kardashian y su esposo, Kanye West esperan su cuarto hijo , de acuerdo con la revista People . Y según la publicación, al igual que sucedió con su tercer hija, Chicago West, este bebé fue concebido y llegará al mundo a través de un vientre de alquiler.



La revista US Weekly también reveló nuevos datos relativos al nuevo integrante de la familia Kardashian West: nacerá en mayo de este año. La publicación añadió que a esta pareja le quedaba un sólo embrión fertilizado, y es que el decidieron usar para ampliar la familia.



Kim y Kanye siempre dejaron claro que querían más hijos. Incluso, en el último episodio del reality Keeping Up With the Kardashians, Kim reveló que su marido quería más bebés. “Kanye quiere tener más hijos. Me ha estado acosando. Quiere como siete (bebés). Está como atrapado en siete”.



Como les contamos, esta no es la primera vez que los West Kardashian recurren a un vientre de alquiler , luego de que los dos primeros embarazos de Kim fueron de alto riesgo; incluso, luego de tener a su segundo hijo, Saint, el médico advirtió a la socialité de los peligros de volverse a embarazar.



Y la experiencia de recurrir a un embarazo subrogado resultó en una experiencia satisfactoria para Kim, según explicó al programa Live With Kelly and Ryan. “Es un cambio de esquema el no tener que acabar en la enfermería a cada rato. (De esta forma) puedo pasar más tiempo con mis hijos mayores y procurar que se acostumbren a la más chica, Chicago West”.